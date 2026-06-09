D’Amico ancora non si libera: rinnovi e plusvalenze, a Trigoria è tutto fermo

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini è ancora in attesa di partire. Il mercato si appresta a entrare nel vivo ma a Trigoria molte delle questioni più importanti restano sospese. Il motivo principale ha un nome e un cognome: Tony D’Amico. Il dirigente scelto dai Friedkin per guidare l’area sportiva giallorossa avrebbe dovuto essere annunciato già da diversi giorni. Invece, al 9 giugno, la Roma è ancora senza un direttore sportivo ufficialmente operativo. Una situazione che inevitabilmente rallenta la programmazione e rischia di complicare un mese che si preannuncia decisivo per il futuro del club.
Alla base dello stallo ci sarebbero ancora le modalità di separazione dall’Atalanta. I Friedkin, secondo le indiscrezioni delle ultime ore, non sembrano intenzionati a riconoscere all’Atalanta una buonuscita per liberare il dirigente, mentre da Bergamo continuano a pretendere il rispetto degli accordi contrattuali. Una partita burocratica e finanziaria che sta facendo perdere tempo prezioso.
Le conseguenze sono evidenti. Sul fronte rinnovi, ad esempio, non si registrano passi avanti concreti. Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini restano i dossier più avanzati, con le basi degli accordi che sarebbero già state impostate nelle scorse settimane. Ma finché non arriveranno firme e ufficialità, ogni discorso resterà aperto. E nel mercato moderno basta poco perché altri club possano inserirsi e cambiare gli scenari.
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Ma il vero nodo resta quello legato al bilancio e agli impegni assunti con la UEFA. Entro il 30 giugno la Roma dovrà infatti generare circa 50 milioni di euro di plusvalenze per rispettare i parametri fissati dal settlement agreement. Un obiettivo che, a poco più di tre settimane dalla scadenza, appare ancora lontano. Al momento le uniche operazioni definite riguardano cessioni minori come quelle di Saud Abdulhamid e Buba Sangaré, mentre sul fronte delle uscite più pesanti il mercato non si è ancora acceso davvero. Evan Ndicka continua a piacere a diversi club europei, Manu Koné resta osservato speciale soprattutto all’estero e Matias Soulé ha estimatori in Premier League, ma offerte concrete sul tavolo non se ne vedono.
Per questo motivo nelle ultime ore ha iniziato a prendere corpo anche un’altra ipotesi. Quella di una possibile trattativa con la UEFA per estendere di un ulteriore anno il settlement agreement, spostando parte degli obiettivi economici alla stagione successiva e alleggerendo la pressione immediata sul mercato estivo. Secondo alcune indiscrezioni, i Friedkin avrebbero già avviato interlocuzioni preliminari con l’organismo europeo per valutare la fattibilità di questa soluzione. Una strada che consentirebbe alla Roma di evitare cessioni affrettate e di costruire la squadra con maggiore serenità.
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Fonti: Corsera, Sky Sport
tipico dei Friedkin queste lentezze
per una volta la proprietà non c’entra. il problema è D’Amico e la buonuscita che lui pretende, cosa ormai di prassi nel mondo del calcio, ma deplorevole.
se decidi di cambiare aria, a un anno dalla scadenza del contratto che hai con l’Atalanta, ti dimetti e ti rendi operativo da subito; economicamente non perdi nulla, anzi.
certi teatrini andrebbero vietati.
a parti inverse, la Roma sarebbe una buonuscita a un D’Amico che vuole andarsene???
abbiamo però fatto dei passi avanti : le telenovele non riguardano più i calciatori. è buono no ?
Come detto da subito, mandare via Massara è stata una follia. Assurdo farlo senza nemmeno avere un sostituto. Soprattutto nella situazione che ci descrivono i media (posto che sia reale…come sembrerebbe). Se Massara ha speso più di quanto poteva per allestire la rosa con la consapevolezza di dover poi cedere prima del 30 giugno e riacquistare dopo, molto probabilmente aveva anche un piano per fare il tutto… Ora, buttare nella mischia qualcuno che deve risolvere all’ ultimo è molto rischioso
dilettanti allo sbaraglio
Anche quest’anno la solita telenovela, altroché, questa volta è il turno del DS 🥢
Fantastico!! Corriere dello sport nell’articolo ci dice che a Trigoria si lavora alacremente per la prossima stagione, Greenwood ha praticamente raggiunto l’intesa col club. Quindi qualcuno le trattative le sta conducendo. In questo Corriere della sera e Sky ci dicono che Trigoria è deserta, nulla si muove, stiamo in alto mare, i contratti non si firmano, le trattative non avanzano e nessuno si preoccupa di fare plusvalenze.
E questi sarebbero giornalisti…
. . . per fortuna abbiamo i radiolari a fare chiarezza!
Ma è possibile che questi dagli errori non imparano mai? So già che direte: ma.tanto già lavora per la Roma, etc. Ma quando tratti milioni di euro la gente vuole avere un interlocutore formalmente incaricato davanti, non uno che forse domani lo sarà . Ma che impegni puoi assumere? Ma tanto c’è l’americano col potere di firma. Meglio mi sento. Intanto Ryan non si sa dove sta. Ma puoi non essere a Roma in un momento così delicato senza DS? Ma che stai a fa? E svegliamosi su!
quando non esiste una società con i proprietari sempre assenti questo è quello che succede mandi via un Ds sotto contratto senza avere subito il sostituto bah!
Cambiare obiettivo come DS al posto di D’Amico è impossibile? .. io prenderei il primo disponibile.
E che sarà mai questo D’Amico
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.