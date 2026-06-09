“ON AIR!” – Corsi: “Temo che nella Roma a voler vincere sia solo Gasp”, Rossi: “Il tecnico è su tutte le furie”, Bersani: “Improprio farsi prendere dal panico al 9 giugno”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Quando ero a Trigoria ed ero facile spettatore di quello che succedeva, molto spesso la narrazione fatta da fuori non corrispondeva, soprattutto nelle tempistiche. Certe urgenze erano più giornalistiche che reali. Ora che sono di nuovo dall’altra parte della barricata, mi verrebbe da dire che siamo ormai largamente oltre il tempo limite…ma se ora arrivasse il PSG e ti offrisse 50 milioni per Konè, ma chi la farebbe la trattativa? A me risulta che Gasperini sta montando su tutte le furie. Perchè ancora una volta gli hanno fatto il gioco delle tre carte: sì sì, mo facciamo tutto, e invece sono spariti. Lo vedete che la lentezza dell’esecutività non dipendeva dal ds…sono loro, mettetevi il cuore in pace. Mo gli accolli a cui dare la colpa sono finiti, non c’è manco più Ranieri. Sono rimasti solo Gasperini e i Friedkin…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sui giornali si legge che la Roma ha un accordo con Greenwood, che il Genoa vuole chiudere per Baldanzi, che Dovbyk potrebbe finire al Villarreal, si parla di Favasuli…qualcuno sta roba la dovrà veicolare. Dire che la Roma ha un accordo con Greenwood è una cosa grossa. Vogliamo proprio escludere che D’Amico stia già operando per la Roma? Altrimenti qua siamo in mare aperto, perchè se tra un minuto viene annunciato il ds le prime cose da fare sono rinnovi e plusvalenze, è tanta roba…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Roma in ritardo? La sto vivendo con calma olimpica. Mi sono imposto di avere pazienza e aspettare, farsi prendere dagli scompensi al 9 giugno lo trovo quantomeno improprio. Questa fase di stallo ci sta. Sul fatto del ds, se l’ufficializzano il 1 giugno o tra un’ora cambia zero, l’importante è che si stia già muovendo. Non mi sembra il caso di farsi prendere dal panico. La Roma ha questa lentezza esasperante che però va messa a posto, ogni cosa sembra un parto…Greenwood? Il prezzo è alto perchè il valore è alto, ed è anche giovane. E’ un esterno offensivo che segna come un centravanti consumato, parliamo di uno che determina, che sposta gli equilibri…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Facendo una ricerca di notizie partendo da Favasuli, che non è una priorità per la Roma, il vero nome in cima alla lista di Gasp è Bernasconi dell’Atalanta. C’è però una postilla: la valutazione del ruolo definitivo di Wesley, se confermarlo a sinistra o riportarlo a destra. Se ti serve il mancino, Bernasconi è il preferito. Però se l’Atalanta vende Palestra, non venderà anche Bernasconi. Nei prossimi giorni chi di dovere parlerà con l’Atalanta, che chiede 2025, per capire se ci sono margini per aprire una trattativa. Tra Ruggeri e Bernasconi io preferisco il secondo, mi sembra più educato tecnicamente, l’altro c’ha più fisico, è più grosso. Angelino? A oggi è fuori, non ha giocato per un anno. L’allenatore ha dato 15 giuorni di tempo, da metà a fine luglio, per vedere se è tornato quello vero. Ma l’affare Bernasconi verrà provato a prescindere da Angelino…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Non abbiamo né D’Amico né Greenwood. Leggo oggi che l’alternativa di Greenwood è Favasuli…che vi devo dire… Io temo che la volontà di vincere a Roma sia solo di Gasperini e basta. In modi nascosti o meno, il calciatore lo devi prendere subito, e magari annunciare dopo. Ma deve essere lui quello che deve arrivare per primo a Trigoria. Almeno Greenwood, che sarà uno dei giocatori più importanti della Roma con Dybala e Malen, deve essere bello tosto e allenarsi subito con Gasp fin dal ritiro. Leggo che l’ostacolo è il prezzo, e io non lo capisco. Ho saputo che non è vero che sono i club inglesi che non lo vogliono, è lui che non vuole tornare in Inghilterra per come è stato trattato…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma per Greenwood sta trattando. Però siamo sempre nel surreale, si tratta senza direttore sportivo. D’Amico? Si continua a dire che lui può lavorare in maniera occulta, ma per me non è la stessa cosa rispetto ad avere un ds che può lavorare, telefonare, trattare in nome della Roma. Anche perchè se si scopre che stai lavorando per la Roma, rischi pure. Questo non vuol dire che non farai grandi cose, ma che sicuramente sei in ritardo sulla tabella di marcia…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Favasouli è un esterno destro che può fare la panchina a destra. E’ un under 21 e ci starebbe benissimo nella rosa della Roma, ricordiamoci che c’è il discorso degli italiani nella lista. La Roma al momento ne ha due, che sono Pellegrini e Pisilli, e tu ne devi avere minimo quattro…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Favasuli è un giovane che si è messo in mostra e gioca in un ruolo dove la Roma cerca con grande attenzione. Io però penso che si cercherà di prendere qualcosa di più pronto. Gasp è bravo ad allenare talenti, ma penso che nei 15-16 voglia calciatori già fatti. Può essere un acquisto alla Ghilardi, ma penso che lì si stia cercando un titolare. Dovbyk? Il Villarreal lo aveva cercato lo scorso anno, ma con una condizione che non poteva soddisfare la Roma e che secondo me non la può soddisfare nemmeno quest’anno. Allora forse meglio tenersi il giocatore e lavorarci sopra, rischiare di mandarlo da un’altra parte dove non gioca e si svaluta un altro anno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Greenwood? Non mi faccio prendere troppo da questa storia, so che sarà un tormentone di questa estate. Maal Marsiglia non possiamo rimandargli indietro Vaz e metterci qualche soldo sopra? Ma questi devono fare grandi affari con la Roma un anno dopo l’altro? E che cavolo dai…”

Nando Orsi (Radio Radio): “A me Greenwood piace come giocatore, poi dopo ci sono tante valutazioni da fare, economiche e non tecniche, perchè costa tanto. Se ti devi sbrigare a prenderlo ma devi prima fare plusvalenze allora è complicato. Ma a me come calciatore piace, è un po’ anarchico ma servono calciatori che inventano. Il calcio è diventato fisico, ma è bello vedere giocatori di qualità…”

Redazione Giallorossi.net