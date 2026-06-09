Calciomercato Roma: Greenwood e Summerville le prime scelte di Gasp. Tel è il piano B

Gian Piero Gasperini stringe il cerchio. In attesa che il mercato entri finalmente nel vivo con l’arrivo ufficiale di Tony D’Amico, il tecnico giallorosso avrebbe già definito le proprie priorità per il reparto offensivo della Roma del futuro.

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime settimane l’allenatore ha effettuato una vera e propria scrematura tra i tanti nomi accostati al club, individuando due obiettivi che considera prioritari rispetto a tutti gli altri: Mason Greenwood e Crysencio Summerville. L’inglese del Marsiglia continua a essere il grande sogno di Gasperini. Il tecnico lo ritiene il profilo ideale per alzare il livello dell’attacco giallorosso grazie alla sua capacità di giocare su tutto il fronte offensivo, creare superiorità numerica e incidere sia in zona gol che nell’ultimo passaggio. Nonostante la complessità dell’operazione e la richiesta da oltre 50 milioni avanzata dal Marsiglia, Greenwood resta il primo nome sulla lista.

Subito dietro c’è Summerville. L’esterno del West Ham continua a godere della stima dell’allenatore e viene considerato il profilo ideale per completare la batteria degli esterni offensivi. Dopo settimane di valutazioni e approfondimenti, il suo nome è rimasto stabilmente tra le priorità della Roma. Diversa invece la situazione degli altri candidati seguiti negli ultimi mesi. Sempre secondo Pedullà, Igor Paixao, Antonio Nusa, Christos Tzolis e Brahim Diaz sarebbero oggi più indietro nelle gerarchie del tecnico. Alcuni di questi profili non convincono completamente Gasperini, mentre su altri sarebbero emersi dubbi tecnici o economici che ne hanno rallentato la candidatura.

Questo non significa che siano stati definitivamente esclusi dal mercato giallorosso, ma al momento non rappresentano le prime scelte per la costruzione del nuovo attacco. Resta invece viva una pista già battuta nei mesi scorsi. Si tratta di Mathys Tel, attaccante del Tottenham che la Roma aveva già provato a sondare durante il mercato di gennaio. Il francese viene considerato una valida alternativa qualora dovessero complicarsi le operazioni principali e rappresenta, di fatto, il principale piano B individuato dal club.

Redazione Giallorossi.net