Greenwood, Yıldırım riapre la pista Fenerbahçe: “Se ci servirà, lo prenderemo”

Il tormentone Mason Greenwood è tutt’altro che chiuso. Quando sembrava che la sconfitta elettorale di Hakan Safi avesse allontanato definitivamente il Fenerbahçe dalla corsa all’attaccante inglese, dalla Turchia arrivano nuove dichiarazioni destinate a riaccendere la competizione con la Roma.
A parlare è stato Aziz Yıldırım, neo presidente del club di Istanbul, che fino a pochi giorni fa aveva contestato apertamente le promesse di mercato del suo rivale Safi, compreso il presunto accordo già raggiunto con Greenwood. Adesso, però, il numero uno del Fenerbahçe non esclude affatto l’assalto all’attaccante del Marsiglia.
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Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoğlu, Yıldırım ha dichiarato: “Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento”. Parole che cambiano nuovamente lo scenario. Se nelle ultime ore la Roma sembrava aver recuperato terreno grazie al tramonto della candidatura Safi, adesso il Fenerbahçe torna ufficialmente in corsa, rimettendo pressione ai giallorossi.
Resta da capire se si tratti di una reale intenzione di mercato o semplicemente di una dichiarazione interlocutoria. Di certo il club turco dispone di una notevole forza economica e potrebbe garantire a Greenwood uno stipendio superiore rispetto a quello messo sul tavolo dalla Roma. A Trigoria, però, continuano a mantenere la fiducia. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in giallorosso e sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto pluriennale. Il vero ostacolo resta il Marsiglia, che continua a chiedere circa 50 milioni di euro più bonus per liberare il proprio gioiello.
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Redazione Giallorossi.net
ennesima puntata della telenovela voglio vede da qui alla fine quante puntate ci saranno. I tormentoni poi o sapemo come vanno a fini no….
Mo basta con tira e molla,fatela finita,;se devono proccupà i turchi.
i turchi pagano gli ingaggi ma sui cartellini fanno fatica , quindi penserei a noi . normale interessi anche ad altre squadre é un ottima ala ma ripeto non é l’unica sul mercato. anzi io invece di spendere 60 per una ne prenderei 2 a 30 ossia paixao e summerville
nn vedo l’ora di affrontare sti montati palloni gonfiati
sul campo vi asfalteremo
sia con sto inglese che senza
forza Roma 💛❤️
a me va bene tutto, basta che sono nomi usciti realmente dalla bocca di Gasp…
io spero che si possa giocare bene a pallone pure senza Greenwood. poi tutte ste storie romanzate storicamente risultano deludenti, cito Iturbe schik fra tutti
Questi parlano come se fossero al banco del pesce… fossi in Greenwood oltre ad offendermi, mi defilerei senza più rispondere al telefono…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.