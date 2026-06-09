Facebook RSS X

Greenwood, Yıldırım riapre la pista Fenerbahçe: “Se ci servirà, lo prenderemo”

7
221

Il tormentone Mason Greenwood è tutt’altro che chiuso. Quando sembrava che la sconfitta elettorale di Hakan Safi avesse allontanato definitivamente il Fenerbahçe dalla corsa all’attaccante inglese, dalla Turchia arrivano nuove dichiarazioni destinate a riaccendere la competizione con la Roma.

A parlare è stato Aziz Yıldırım, neo presidente del club di Istanbul, che fino a pochi giorni fa aveva contestato apertamente le promesse di mercato del suo rivale Safi, compreso il presunto accordo già raggiunto con Greenwood. Adesso, però, il numero uno del Fenerbahçe non esclude affatto l’assalto all’attaccante del Marsiglia.

LEGGI ANCHE – Greenwood, la Roma avanza: c’è l’intesa

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoğlu, Yıldırım ha dichiarato: “Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento”. Parole che cambiano nuovamente lo scenario. Se nelle ultime ore la Roma sembrava aver recuperato terreno grazie al tramonto della candidatura Safi, adesso il Fenerbahçe torna ufficialmente in corsa, rimettendo pressione ai giallorossi.

Resta da capire se si tratti di una reale intenzione di mercato o semplicemente di una dichiarazione interlocutoria. Di certo il club turco dispone di una notevole forza economica e potrebbe garantire a Greenwood uno stipendio superiore rispetto a quello messo sul tavolo dalla Roma. A Trigoria, però, continuano a mantenere la fiducia. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in giallorosso e sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto pluriennale. Il vero ostacolo resta il Marsiglia, che continua a chiedere circa 50 milioni di euro più bonus per liberare il proprio gioiello.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma: Bernasconi prima scelta di Gasp per la sinistra. E su Angelino…

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteFLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

7 Commenti

  1. ennesima puntata della telenovela voglio vede da qui alla fine quante puntate ci saranno. I tormentoni poi o sapemo come vanno a fini no….

  3. i turchi pagano gli ingaggi ma sui cartellini fanno fatica , quindi penserei a noi . normale interessi anche ad altre squadre é un ottima ala ma ripeto non é l’unica sul mercato. anzi io invece di spendere 60 per una ne prenderei 2 a 30 ossia paixao e summerville

  4. nn vedo l’ora di affrontare sti montati palloni gonfiati

    sul campo vi asfalteremo

    sia con sto inglese che senza

    forza Roma 💛❤️

  6. io spero che si possa giocare bene a pallone pure senza Greenwood. poi tutte ste storie romanzate storicamente risultano deludenti, cito Iturbe schik fra tutti

  7. Questi parlano come se fossero al banco del pesce… fossi in Greenwood oltre ad offendermi, mi defilerei senza più rispondere al telefono…

  8. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings