Greenwood, Yıldırım riapre la pista Fenerbahçe: “Se ci servirà, lo prenderemo”

Il tormentone Mason Greenwood è tutt’altro che chiuso. Quando sembrava che la sconfitta elettorale di Hakan Safi avesse allontanato definitivamente il Fenerbahçe dalla corsa all’attaccante inglese, dalla Turchia arrivano nuove dichiarazioni destinate a riaccendere la competizione con la Roma.

A parlare è stato Aziz Yıldırım, neo presidente del club di Istanbul, che fino a pochi giorni fa aveva contestato apertamente le promesse di mercato del suo rivale Safi, compreso il presunto accordo già raggiunto con Greenwood. Adesso, però, il numero uno del Fenerbahçe non esclude affatto l’assalto all’attaccante del Marsiglia.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Sercan Hamzaoğlu, Yıldırım ha dichiarato: “Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento”. Parole che cambiano nuovamente lo scenario. Se nelle ultime ore la Roma sembrava aver recuperato terreno grazie al tramonto della candidatura Safi, adesso il Fenerbahçe torna ufficialmente in corsa, rimettendo pressione ai giallorossi.

Resta da capire se si tratti di una reale intenzione di mercato o semplicemente di una dichiarazione interlocutoria. Di certo il club turco dispone di una notevole forza economica e potrebbe garantire a Greenwood uno stipendio superiore rispetto a quello messo sul tavolo dalla Roma. A Trigoria, però, continuano a mantenere la fiducia. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il giocatore avrebbe già aperto al trasferimento in giallorosso e sarebbe stato raggiunto un accordo di massima per un contratto pluriennale. Il vero ostacolo resta il Marsiglia, che continua a chiedere circa 50 milioni di euro più bonus per liberare il proprio gioiello.

Redazione Giallorossi.net