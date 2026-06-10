Gasperini in pressing: vuole risposte su mercato e settlement agreement

Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è già iniziato, ma a Trigoria ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Rinnovi di contratto, plusvalenze, settlement agreement, mercato in entrata e organizzazione del ritiro estivo: sul tavolo della Roma si stanno accumulando dossier delicati e Gian Piero Gasperini non ha alcuna intenzione di restare a guardare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico giallorosso avrebbe iniziato a esercitare una pressione sempre più forte sulla società per ottenere risposte chiare e soprattutto tempi certi. L’allenatore vuole capire quale sarà il reale margine di manovra sul mercato e con quale squadra potrà presentarsi all’appuntamento con il ritorno in Champions League.

Il punto che più di tutti preoccupa Gasperini riguarda il settlement agreement con la UEFA. La Roma deve ancora completare il percorso che porterà al rispetto degli obiettivi economici fissati entro il 30 giugno e il tecnico vuole sapere se sarà necessario sacrificare uno dei pezzi pregiati della rosa oppure se il club riuscirà a raggiungere il traguardo attraverso una serie di operazioni minori. In questo senso resta sullo sfondo anche l’ipotesi di una proroga di un anno dell’accordo con la UEFA, scenario che nelle ultime settimane è stato oggetto di riflessioni interne ma che, al momento, non rappresenta una soluzione definita.

Gasperini, però, vuole certezze. Per questo avrebbe iniziato a confrontarsi con tutte le figure coinvolte nella gestione del club: da chi si occupa dei conti a chi segue l’organizzazione e il mercato, in attesa che venga formalizzato l’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo. L’allenatore di Grugliasco considera questo periodo decisivo per la costruzione della nuova Roma. Le richieste avanzate alla società sono chiare: una squadra all’altezza della Champions League e una programmazione che non perda ulteriore tempo. Anche perché il tecnico attende con impazienza di poter lavorare ufficialmente al fianco di D’Amico, il dirigente con cui ha condiviso alcune delle pagine più importanti della recente storia dell’Atalanta, compresa la vittoria dell’Europa League.

Fonte: Corriere dello Sport