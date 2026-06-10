Roma, tutto su Greenwood: pronta un’offerta da 45 milioni al Marsiglia

Mason Greenwood resta il grande sogno della Roma. Anzi, qualcosa di più. L’attaccante inglese del Marsiglia è la priorità assoluta del mercato giallorosso e il nome che Gian Piero Gasperini continua a indicare come ideale per alzare il livello dell’attacco nella stagione del ritorno in Champions League. A Trigoria il lavoro va avanti sottotraccia. Gli intermediari sono al lavoro da settimane, soprattutto con il padre-agente del calciatore, per definire tutti gli aspetti legati all’accordo con il giocatore prima di entrare nella fase decisiva della trattativa con il Marsiglia. La strategia è chiara: arrivare al tavolo con il club francese avendo già in mano il sì del diretto interessato.

L’ostacolo principale resta il prezzo. L’Olympique Marsiglia continua a valutare Greenwood oltre 50 milioni di euro, una cifra che la Roma considera troppo elevata. I giallorossi confidano però nelle difficoltà economiche del club francese, che nelle prossime settimane dovrà necessariamente realizzare importanti cessioni per riequilibrare i conti. C’è poi un altro fattore che pesa sulla valutazione del giocatore. Al momento della cessione dal Manchester United, infatti, il Marsiglia accettò di riconoscere agli inglesi il 40% della futura rivendita. Un dettaglio non secondario che spiega perché il club francese continui a mantenere alte le proprie richieste.

La sensazione, però, è che la distanza possa essere colmata. A Trigoria ritengono che un’offerta da circa 45 milioni di euro, arricchita da bonus facilmente raggiungibili, possa rappresentare la base giusta per avvicinarsi alla fumata bianca. La concorrenza, intanto, non è sparita. Dalla Turchia arrivano infatti nuove dichiarazioni del presidente del Fenerbahçe Aziz Yıldırım. Nonostante l’accordo con Greenwood fosse stato annunciato durante la campagna elettorale dal candidato sconfitto Hakan Safi, il club di Istanbul non sembra intenzionato a uscire definitivamente dalla corsa. “Se Greenwood ci servirà, lo prenderemo. Rivedremo la costruzione della rosa con il nostro comitato e prenderemo una decisione su questo trasferimento”, ha dichiarato Yıldırım nelle ultime ore.

Il Fenerbahçe può contare su una potenza economica importante e sulla possibilità di offrire stipendi difficilmente raggiungibili dai club italiani. La Roma, però, punta su altre armi: la Champions League, il progetto tecnico di Gasperini e la centralità che Greenwood avrebbe all’interno della squadra. Prima di arrendersi, il club giallorosso proverà davvero fino in fondo a regalare all’allenatore il giocatore che considera perfetto per il suo calcio.

Sul tavolo restano comunque alcune alternative. Mathys Tel continua a essere un profilo molto apprezzato, così come Crysencio Summerville e Christos Tzolis. Soluzioni che Gasperini ha approvato, ma che oggi restano un gradino sotto rispetto all’obiettivo principale. Su Summerville, inoltre, persistono alcune valutazioni legate alle condizioni fisiche e alla continuità atletica del giocatore. L’impressione è che il mercato offensivo della Roma ruoti attorno a Greenwood. Anche perché Gasperini non ha chiesto un semplice rinforzo, ma due titolari capaci di cambiare il volto dell’attacco. In questo quadro assume un significato particolare anche la situazione di Matias Soulé.

L’argentino continua ad avere estimatori in Premier League e Bundesliga ed è valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro. Con il rinnovo di Paulo Dybala sempre più vicino e l’arrivo di almeno un altro esterno offensivo, la sua posizione appare meno solida rispetto a qualche mese fa. Dietro la punta e sulle corsie esterne si giocherà gran parte del futuro della nuova Roma. Gasperini ha indicato la strada. Adesso tocca alla società trasformare le richieste del tecnico in realtà.

Fonte: Il Tempo