FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 10 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Zappacosta nel mirino, Atalanta gelida

Tony D’Amico avrebbe sondato la possibilità di riportare Davide Zappacosta alla Roma, ma l’operazione si presenta tutt’altro che semplice. Secondo Alfredo Pedullà, i rapporti tra il dirigente e l’Atalanta si sarebbero raffreddati negli ultimi mesi e la Dea considera il laterale una pedina importante del proprio progetto. Un fattore che, almeno per ora, rende difficile l’avvio di una trattativa concreta. (Alfredo Pedullà)

Ore 9:00 – Abbonamenti Roma, via entro lunedì: attese oltre 40mila tessere

La Roma si prepara a lanciare la nuova campagna abbonamenti, con il via libera atteso entro lunedì. Secondo Il Messaggero, la vendita sarà suddivisa in tre fasi: prelazione per gli abbonati, possibilità di cambio posto e accesso per gli iscritti alla waiting list, quindi vendita libera. Previsto un lieve aumento dei prezzi nelle tribune, mentre resteranno invariati quelli di Curve e Distinti. Il club punta a superare ancora quota 40mila abbonamenti grazie all’effetto Champions League. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Ruggeri torna di moda: Gasperini lo vuole a Roma

Matteo Ruggeri è uno dei principali obiettivi della Roma per la fascia sinistra. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini considera l’esterno dell’Atletico Madrid il profilo ideale per completare la corsia mancina e riportare Wesley stabilmente a destra. I giallorossi sperano di sfruttare l’apertura del giocatore a un ritorno in Italia e puntano a chiudere l’operazione per 20-22 milioni più bonus, mentre la richiesta dell’Atletico si aggira intorno ai 30 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 7:25 – Tiago Pinto pensa a Ndicka: Bournemouth interessato

Evan Ndicka continua ad attirare estimatori sul mercato internazionale. Secondo il Corriere dello Sport, il Bournemouth di Tiago Pinto avrebbe individuato nel difensore ivoriano uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Il centrale della Roma, arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, rappresenterebbe una plusvalenza totale per il club giallorosso, anche se l’operazione dovrebbe fare i conti con l’elevato ingaggio del giocatore. (Corriere dello Sport)

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