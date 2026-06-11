Roma, Gasp sogna un attacco a sei punte

La Roma lavora per consegnare a Gian Piero Gasperini un reparto offensivo profondo e ricco di alternative. Mentre il club è impegnato sul fronte delle plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno, il tecnico ha già in mente la struttura dell’attacco che vorrebbe avere a disposizione nella prossima stagione.

Il grande obiettivo resta Mason Greenwood. L’inglese avrebbe dato il proprio gradimento al trasferimento in Italia e la Roma sarebbe pronta a spingersi fino a 45 milioni di euro per convincere il Marsiglia, che continua però a chiedere 50 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni, anche se una svolta immediata appare difficile.

Greenwood rappresenterebbe uno dei sei giocatori offensivi che Gasperini immagina nella sua rotazione ideale. Sulla corsia destra l’inglese andrebbe ad affiancare Paulo Dybala, mentre al centro dell’attacco il tecnico vede Donyell Malen e Artem Dovbyk, con la possibilità di sostituire l’ucraino in caso di offerte. Per la fascia sinistra, invece, il nome caldo è quello di Crysencio Summerville. L’esterno del West Ham, valutato circa 35 milioni di euro, è uno dei profili monitorati dalla società e completerebbe il reparto insieme a Lorenzo Pellegrini.

L’idea è quella di avere due soluzioni per ogni posizione offensiva, aumentando qualità e concorrenza interna. Prima, però, la Roma dovrà completare alcuni passaggi sul fronte delle uscite. I nomi più richiesti sono quelli di Evan Ndicka e Matias Soulé, valutati entrambi 40 milioni di euro, ma al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali. Parallelamente il club continua a muoversi anche per rinforzare altre zone del campo, soprattutto le corsie laterali, dove piacciono Ruggeri e Savona, mentre Bernasconi è complicato per via dei rapporti freddissimi con l’Atalanta. Ma il progetto offensivo delineato da Gasperini sembra già piuttosto chiaro: sei giocatori per tre maglie, con Greenwood e Summerville tra i protagonisti del mercato estivo giallorosso.

Fonte: Leggo