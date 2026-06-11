Ndicka, la Premier chiama: la Roma fissa il prezzo e spera nell’asta

Evan Ndicka è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita della Roma. Arrivato nell’estate del 2023 a parametro zero dall’Eintracht Francoforte, il difensore ivoriano potrebbe ora trasformarsi nella cessione destinata a garantire al club una preziosa plusvalenza in vista della scadenza del 30 giugno.

La società giallorossa considera il centrale uno dei profili più appetibili sul mercato internazionale. Un’eventuale vendita genererebbe infatti un’importante entrata economica, anche se il giocatore ha diritto a percepire il 20% della cifra incassata dalla Roma in caso di trasferimento. Negli ultimi giorni l’interesse proveniente dalla Premier League si è fatto sempre più concreto, con i giallorossi che sperano nell’asta. Sulle tracce dell’ivoriano ci sarebbero Newcastle, Tottenham e Bournemouth, mentre dall’Inghilterra rimbalzano anche indiscrezioni relative a un possibile monitoraggio da parte del Manchester United.

La Roma parte da una valutazione di circa 40 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per uno dei difensori più continui dell’ultima stagione. Tuttavia, scrive la Gazzetta dello Sport, il club potrebbe prendere in considerazione offerte comprese tra i 32 e i 35 milioni, aprendo così eventuali margini di trattativa. A rendere la situazione ancora più delicata c’è anche la questione contrattuale. Ndicka, infatti, si appresta a entrare nel penultimo anno dell’accordo che lo lega alla Roma, un elemento che spinge la società a riflettere attentamente sul suo futuro.

Nel frattempo il difensore è alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato dopo il derby del 17 maggio, una lesione di secondo grado al bicipite femorale destro. Le sue condizioni sono in miglioramento, ma la presenza nella prossima sfida contro l’Ecuador resta ancora in dubbio. Le prossime settimane saranno decisive. La Roma attende offerte concrete dalla Premier, consapevole che proprio dall’Inghilterra potrebbe arrivare la soluzione per uno dei dossier più importanti di questa prima fase di mercato.

Fonte: Gazzetta dello Sport