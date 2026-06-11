Friedkin guida il mercato Roma: la strategia di Ryan per portare Alajbegovic e Greenwood da Gasp

Ryan Friedkin è sceso in campo in prima persona per provare a regalare alla Roma due dei principali obiettivi di questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il vicepresidente giallorosso sta seguendo direttamente le operazioni che portano a Mason Greenwood e Kerim Alajbegovic, mantenendo contatti continui con gli entourage dei due calciatori.

Telefonate, incontri e videochiamate fanno parte di una strategia ben precisa. Prima di affrontare le trattative con Marsiglia e Bayer Leverkusen, la Roma ha deciso di lavorare sulla volontà dei giocatori e sul rapporto con le rispettive famiglie. Al centro dei dialoghi ci sono infatti Andrew Greenwood e Semin Alajbegovic, padri e rappresentanti dei due talenti individuati per il nuovo progetto tecnico.

L’obiettivo del club è chiaro: creare le condizioni per arrivare alle fasi decisive delle negoziazioni con una base già solida. Un lavoro diplomatico che avrebbe già prodotto i primi risultati, visto che per entrambi i giocatori esisterebbe un principio d’intesa con la Roma. Ora la partita si sposta sui club proprietari dei cartellini. Per Greenwood la richiesta del Marsiglia si aggira intorno ai 55 milioni di euro, bonus compresi. Tuttavia il club francese avrebbe la necessità di chiudere alcune operazioni entro il 30 giugno, fattore che potrebbe favorire un abbassamento delle pretese economiche. Più complessa dal punto di vista delle cifre richieste la situazione legata ad Alajbegovic. Il Bayer Leverkusen valuta infatti il giocatore circa 25 milioni di euro, con una quotazione che potrebbe variare in base al rendimento dell’attaccante al Mondiale..

Le due operazioni rappresentano un investimento superiore ai 70 milioni di euro. Per questo la Roma continua a lavorare anche sul fronte delle uscite, nella convinzione che alcune cessioni possano finanziare parte del mercato in entrata. Intanto, però, un segnale emerge con chiarezza: Ryan Friedkin non è spettatore di questa fase, ma uno dei protagonisti principali delle trattative che potrebbero ridisegnare il futuro della squadra.

Fonte: Corriere dello Sport