Lazio, arriva il comunicato: “Nessuna cessione del club”

La Lazio interviene ufficialmente per mettere fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul futuro societario. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club biancoceleste ha smentito in maniera netta le voci relative a una presunta vendita della società.

“Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società”, si legge nel comunicato, nel quale il club precisa anche che “non sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club”. La società ha inoltre ribadito che la proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione del club e non ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Secondo la Lazio, le notizie relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi d’investimento o cambiamenti dell’assetto societario sarebbero “del tutto prive di fondamento”.

Nel comunicato trova spazio anche un passaggio dedicato alle conseguenze della diffusione di queste indiscrezioni. Il club sottolinea infatti che la pubblicazione di notizie non verificate sulla governance e sulla proprietà “rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l’andamento del titolo”. Per questo motivo la Lazio ha annunciato di aver trasmesso “apposita segnalazione alle Autorità competenti affinché possano essere svolte le opportune verifiche” sulla diffusione di informazioni ritenute prive di riscontri oggettivi.

Redazione Giallorossi.net