Lazio, arriva il comunicato: “Nessuna cessione del club”

La Lazio interviene ufficialmente per mettere fine alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul futuro societario. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club biancoceleste ha smentito in maniera netta le voci relative a una presunta vendita della società.
“Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della Società”, si legge nel comunicato, nel quale il club precisa anche che “non sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura aventi ad oggetto il trasferimento, totale o parziale, della proprietà del Club”. La società ha inoltre ribadito che la proprietà non ha conferito alcun mandato per la cessione del club e non ha avviato interlocuzioni finalizzate a operazioni di vendita. Secondo la Lazio, le notizie relative a presunti nuovi proprietari, investitori italiani o stranieri, fondi d’investimento o cambiamenti dell’assetto societario sarebbero “del tutto prive di fondamento”.
Nel comunicato trova spazio anche un passaggio dedicato alle conseguenze della diffusione di queste indiscrezioni. Il club sottolinea infatti che la pubblicazione di notizie non verificate sulla governance e sulla proprietà “rischia di generare disinformazione, alterare la corretta percezione del mercato e influenzare l’andamento del titolo”. Per questo motivo la Lazio ha annunciato di aver trasmesso “apposita segnalazione alle Autorità competenti affinché possano essere svolte le opportune verifiche” sulla diffusione di informazioni ritenute prive di riscontri oggettivi.
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Redazione Giallorossi.net
Tieni duro Lotito, tieni duro…
eh sì, sennò si rischia di alterare la percezione del mercato delle caciotte!
Quinquennale a Rino.
Guardate se quest’anno….
A’ lazià, er club tuo se lo sta a comprà er sultano Sheikh Claudio bin Julio Al-Lotit der Califfato di Formello
Dajeeeee!
Aggrappato al trespolo fino alla fine, così ti vogliamo!
Lotirchio resisti!
Fiuuuuuuu
DAJE PRESIDE’ NUN MOLLA’! 🤍🐁🩵
Grande lotirchio…..mi raccomando non mollare.
Pensa al futuro di tuo figlio e lascia tutto a lui quando sarà il momento , almeno siamo sicuri che le cose continueranno ad andare come oggi . SEMPRE FORZA ROMA!!
Meno male, pericolo scampato. Allora lotirchio è per sempre?
questa è davvero una grande notizia : l’anno prossimo schiatteranno ancora di più.
la lazio se deve spegne da sola come na candelina in serie minori.
Non c’è pace x i laziesi😅😅😅Lotito, Resisti Non Mollare Mai🫡💛❤️
ohhhhhh nooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!
Sono certo che un giorno vedro’ vincere lo scontro salvezza per la C OstiaMare – lazio e festeggiare con Daniele sotto la curva nello stadio Anco Marzio la permanenza in B della nostra amata Ostia! Il Cacio a Roma lo avete portato ora portate la “nobiltà” laziale in Serie C!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.