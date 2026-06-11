Ufficiale: la Roma annuncia le date del ritiro e le prime amichevoli – COMUNICATO!

La Roma ha reso noto il programma della preparazione estiva in vista della nuova stagione. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club giallorosso ha annunciato le date del ritiro e i primi appuntamenti della pre-season.

La squadra si ritroverà il 13 luglio al centro tecnico “Fulvio Bernardini” di Trigoria, dove prenderà il via la prima parte della preparazione. In questa fase sono previsti allenamenti e test contro alcune formazioni locali, utili per mettere minuti nelle gambe e valutare la condizione del gruppo. Il 31 luglio scatterà invece la seconda parte del ritiro. La Roma si trasferirà in Galles, precisamente al Vale Resort di Hensol, dove proseguirà il lavoro fino all’8 agosto, giorno fissato per il rientro nella Capitale: in quella settimana sono previste tre amichevoli.

Definito anche il calendario delle prime amichevoli estive. Il 26 luglio alle ore 18:00 i giallorossi affronteranno il Cannes, mentre il 15 agosto alle ore 17:30 è confermata la trasferta contro il Borussia Dortmund, uno degli appuntamenti più attesi del precampionato. “Il calendario completo delle amichevoli sarà reso noto nei prossimi giorni sempre sui canali ufficiali del Club“, scrive l’AS Roma sul proprio sito ufficiale.

Redazione Giallorossi.net