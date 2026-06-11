FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 11 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – L’Arsenal si muove con Konè

L’Arsenal, campione d’Inghilterra e finalista dell’ultima edizione della Champions League, si è mosso con l’entourage di Manu Koné, centrocampista della Roma. Al momento però c’è solo interesse: di offerte a Trigoria ancora non sono arrivate. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Cherubini, la Roma chiede 5 milioni

Parma e Frosinone si sono mosse per avere Luigi Cherubini: la Roma chiede 5 milioni di euro per l’esterno ex Primavera, soldi che sarebbero tutta plusvalenza. I giallorossi sperano di creare un gruzzolo importante dalle cessioni minori per evitare di sacrificare i big. (La Repubblica)

Ore 7:45 – Angeliño vuole ripartire: obiettivo convincere Gasperini

Dopo una stagione condizionata da problemi fisici e da un lungo percorso di recupero, Angeliño è pronto a ripresentarsi a Trigoria con nuove motivazioni. Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo vuole restare alla Roma e ha un obiettivo chiaro: conquistare la fiducia di Gian Piero Gasperini fin dal ritiro del 13 luglio, dimostrando di poter tornare ai livelli che lo avevano reso uno dei punti di forza della squadra. (Corriere dello Sport)

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