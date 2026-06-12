D’Amico-Roma, l’annuncio ancora non c’è: spunta il retroscena sull’intervento di Friedkin

Doveva essere la settimana dell’ufficialità, ma da Trigoria si attende ancora il comunicato. Tony D’Amico resta il prescelto per il ruolo di direttore sportivo della Roma, eppure l’annuncio che molti si aspettavano nei primi giorni della settimana non è ancora arrivato. Un ritardo che continua ad alimentare interrogativi tra i tifosi giallorossi.

Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport, dietro lo slittamento ci sarebbero ancora alcuni aspetti da definire con l’Atalanta. Nonostante l’arrivo di Cristiano Giuntoli a Bergamo e la separazione ormai di fatto tra D’Amico e il club nerazzurro, il dirigente è rimasto legato contrattualmente alla società lombarda, che avrebbe opposto resistenza alla sua immediata liberazione.

Per superare l’impasse sarebbe intervenuto direttamente Ryan Friedkin. Sempre secondo il quotidiano romano, il vicepresidente giallorosso sarebbe intenzionato a chiudere la vicenda mettendo sul tavolo una cifra superiore al mezzo milione di euro per agevolare la risoluzione del rapporto tra D’Amico e l’Atalanta. Una versione che, peraltro, si discosta da quanto emerso nei giorni scorsi, quando sembrava che il dirigente si fosse già svincolato definitivamente dal club bergamasco. Da qui la sensazione che la vicenda presenti ancora alcuni aspetti da chiarire e che il percorso verso l’ufficializzazione non sia stato lineare come inizialmente previsto.

C’è poi un altro tema da considerare. Anche una volta formalizzato l’accordo, D’Amico non potrebbe operare per la Roma prima del 1° luglio, data che coincide con l’inizio della nuova stagione sportiva. Le normative federali, infatti, impediscono a un direttore sportivo di svolgere la propria attività per due club diversi nella stessa stagione. Per questo motivo a Trigoria si starebbe lavorando per ottenere una deroga che consenta al dirigente di entrare pienamente in funzione con qualche giorno di anticipo. Una soluzione che in passato è già stata adottata in situazioni analoghe e che permetterebbe al nuovo direttore sportivo di seguire più da vicino una fase di mercato particolarmente delicata.

Nel frattempo l’attesa continua. D’Amico resta il nome scelto dalla Roma per guidare l’area sportiva, ma il comunicato ufficiale che dovrebbe sancire l’inizio della sua avventura in giallorosso continua a farsi attendere.

Redazione Giallorossi.net