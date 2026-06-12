“ON AIR!” – Lo Monaco: “C’è un accordo con Greenwood, giocatore straordinario”, Casano: “Non mi priverei di Soulè, meglio cedere Konè”, Catoni: “Su Angelino c’è una narrazione nebulosa”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Su D’Amico la storia vera non ce la racconterà mai nessuno, evidentemente le cose non sono così appianate come ci hanno raccontato. Prima della sbroccata di Ranieri prima del Pisa, la società non è che fosse totalmente schierata dalla parte di Gasperini…Se la Roma fosse arrivata sesta, io non lo so se le cose sarebbero andate come sono andate: i Friedkin sono dei grandissimi rosiconi, è gente che ha mandato via Mourinho sfruttando la pessima posizione in classifica, è gente che ha mandato via De Rossi…Il fatto che ora ci sia un one man show con Gasperini, io non sono sicuro che questa cosa gli vada a genio. I Friedkin stanno sfruttando questa onda di entusiasmo, ma non la stanno vivendo intimamente, non stanno partecipando emotivamente a questa roba qua. Ieri è uscito quel comunicato sulle date del ritiro, si sono sbrigati a dare una parvenza di organizzazione all’estate forse anche per rassicurare un po’ il mister…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Soulè è l’arma per arrivare a Greenwood, è anche un’operazione vantaggiosa perchè tecnicamente ti rinforzi ed economicamente non vai a svenarti. Mi sembra una cosa talmente di buonsenso che mi stupisce che la Roma ci abbia pensato…Io avrei puntato su Soulè, rinunciando a Dybala e cercando di integrare il reparto offensivo con Greenwood o chi per lui. Detto questo, se decidono di rinnovare a Dybala e puntare su Greenwood, ci sta di rinunciare a Soulè, così come ci sta che il giocatore ti dica: “Se non credete in me, vado a giocare da un’altra parte“…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Mi dispiace per Soulè, io non lo venderei, secondo me ha dei margini di miglioramento importanti. Per me potresti prendere Greenwood e farlo giocare a sinistra, con Soulè a destra, tanto quando ci sarà Dybala, secondo voi dove giocherà Greenwood? Io Soulè non lo venderei. Io tra Konè e Soulè rinuncerei a Konè, l’ho sempre detto e continuo a dirlo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “D’Amico? Tocca pagare mezzo milione. Ancora non è fatto niente. Alla fine sarà il ds della Roma, ma chi scrive che era tutto fatto ha sbagliato…si può sbagliare nella vita eh. Chi scrive che ha firmato e che arriverà domani lo fa solo per mettere la bandierina su una ca**ata, perchè si sa che D’Amico lavorerà per la Roma dal primo luglio… Abbiamo Friedkin che parla col mister, ma devono arrivare i soldi. Loro pensano che con Soulè e Baldanzi possano riuscire a rimediare questi 45 milioni di euro, ma sarà possibile?…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Gasperini vuole un altro terzino che faccia coppia con Wesley sulla sinistra. Se poi Angelino vuole restare, può diventare un’alternativa, un valore in più. La stagione è lunga, e parliamo di un calciatore che ha fatto una carriera normalissima, se rimane come alternativa secondo me ci sta. Angelino ha qualità nei piedi, ma Gasp vuole altro. Se uno punta su Celik, con tutti i suoi limiti, ti fa capire le credenziali che Gasperini chiede per un giocatore di quel ruolo. Alajbegovic? Prendere sia lui che Greenwood significherebbe spendere quasi 80 milioni… Gasp vuole giocatori pronti, il bosniaco è un talento ma è molto spinto mediaticamente, non so perchè, probabilmente ha qualche buon ufficio… Massara lo ha trattato, ma Gasperini non vuole un Robinio Vaz bis. Il timore di Gasp è che Alajbegovic, messo nella Roma, abbia lo stesso tipo di rendimento di Vaz. Se devi spendere 30 milioni, penso che Gasperini preferirebbe spenderli per Summerville…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Se Angelino deve essere la riserva che fa la muffa in panchina, che senso ha tenerlo. A me sembra una supercazzola…se è vero che Gasp preferisce altro, è inutile tenerlo come riserva, perchè la riserva è utile se la usi. Gasperini ci ha insegnato che quando ha giocatori che gradisce, gli altri non li usa. Non so quanto valga la pena. Da un anno a questa parte su Angelino c’è una narrazione talmente nebulosa che rimango perplessa…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Greenwood? Ho temuto che potesse andare alla Lazio, c’era un accordo di massima. Mi sarei preoccupato molto se fosse arrivato alla Lazio, perchè per me è un giocatore fortissimo. Poi è andato al Marsiglia e l’ho seguito molto, anche per la mia vicinanza a De Zerbi. E’ un giocatore straordinario e sarei molto felice se arrivasse alla Roma. Intanto c’è stato un accordo col giocatore, che ha parlato con Gasperini e stiamo un passo avanti. Ora ci sarà da trattare col Marsiglia, che chiede 50+5 di bonus, una cifra fuori dalla portata della Roma, che farebbe bene ad avere un piano B e C, che penso abbia. Se però ti metti seduto con in mano l’accordo con il giocatore, quella cifra si potrebbe abbassare, magari intorno ai 40 milioni, che sarebbe una cifra da investire per un giocatore così…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il Marsiglia proverà a fare un mercato che non c’è per Greenwood. Se poi arriva qualche paperone dell’Asia, allora devi farti trovare pronto. Il Marsiglia deve dare il 40% della cessione allo United e cercherà di alzare il prezzo. La Roma deve provare a fare uno sforzo per accontentare l’allenatore. Malen? Da quando è andato in nazionale ha ricevuto delle critiche eccessive. Torni presto alla Roma, che è il suo habitat naturale…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Mi stupisce che Greenwood non abbia tante pretendenti. I timori che ho è che il Marsiglia incasserà solo il 60% e la Roma vuole dargli quei soldi in quattro anni. Non so, mi sembra un’operazione un pochino farraginosa…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Greenwood? Io non so se il problema sia solo l’ok del giocatore, forse la Roma vuole abbassare la clausola rescissoria che è di 60 milioni. Come qualità, il giocatore è adatto per Gasperini. Però se spendi 50 milioni, non so qual è il budget…non penso che possa spendere 30-40 milioni per 3-4 giocatori. Se spendi 50 per uno, poi dovrai avere un bilanciamento economico, dovrai accontentarti, non è che puoi spendere 150 milioni per tre giocatori…”

Redazione Giallorossi.net