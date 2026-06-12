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Bove e la polizza assicurativa: la Roma punta a incassare un indennizzo di 10-15 milioni

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La Roma continua a lavorare per rispettare gli obiettivi fissati dal settlement agreement con l’UEFA e, oltre alle cessioni, potrebbe ricevere un aiuto importante da una fonte inattesa. Come riportato da Il Romanista, il club giallorosso è infatti al lavoro per ottenere l’indennizzo previsto dalla polizza assicurativa legata a Edoardo Bove.

Non si tratta di una cessione né di un’operazione di mercato tradizionale, ma di un risarcimento che potrebbe portare nelle casse del club una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. La società starebbe accelerando le procedure per cercare di chiudere l’iter entro il 30 giugno e contabilizzare così l’incasso già nell’attuale esercizio.

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Si tratta di risorse particolarmente preziose per la Roma, impegnata a trovare nuovi margini economici senza dover necessariamente ricorrere alla vendita dei giocatori più importanti della rosa. L’eventuale indennizzo contribuirebbe infatti ad alleggerire la pressione sul fronte delle plusvalenze e a migliorare la situazione finanziaria del club.

Il tesoretto legato a Bove si aggiungerebbe inoltre agli introiti derivanti dalle recenti operazioni in uscita, tra cui quella che ha portato Tommaso Baldanzi al Genoa. Un contributo indiretto ma potenzialmente molto significativo nella corsa della Roma verso il raggiungimento dei parametri richiesti dall’UEFA. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club riuscirà a completare l’operazione nei tempi previsti e ad aggiungere un’importante voce attiva al proprio bilancio.

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Fonte: Il Romanista

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