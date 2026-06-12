UFFICIALE: Tony D’Amico nuovo direttore sportivo della Roma dal 1 luglio – COMUNICATO!

La Roma ha appena annunciato con un comunicato ufficiale di aver affidato la direzione sportiva del club giallorosso a Tony D’Amico, ex ds dell’Atalanta e fresco di separazione dal club bergamasco. Questo il testo della nota apparsa sul sito asroma.com.
“L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo.
D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!“.
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Fonte: asroma.com
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Dai dai dai daiiij💥💥💥💛❤️💛❤️
Attaccateve tutti ar c…
daje
E anche ‘sta polemica l’abbiamo stoppata (o no?)
Finalmente!!! Iniziavo a preoccuparmi in particolare per la salute di David Rossi che finalmente dopo 14 giorni potrà dormire sereno. Non mollare David
la telenovella è finita. buon lavoro al nuovo DS D’amico .
sfr. ❤️🧡💛
Psicodramma dei radiolari archiviato
Di che si parla domani?
Benvenuto!
Andiamo a comandare!
FORZA ROMA
Chi trova un d’amico trova un tesoro
Quindi Percassi che voleva un indennizzo per liberarlo prima non lo libererà e si attaccherà ar c@sso…si può dire 😅?
eh ma …. eh… però… ma i Friedkin…. il mercato gne gne gne…. , poi… gli altri… gli acquisti… gne gne gne
e già operativo da un po si sta col telefono spento x petcassi hahahaha
Ad interim sarà pure Lombardo, ma già operativo sarà sicuramente lui
Benvenuti e DAJE Tony, vendi bene e compra mejo che nell’anno der centenario tocca vince quarcosa e fa’ scoppia’ er fegato a li pecorari!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.