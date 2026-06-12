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UFFICIALE: Tony D’Amico nuovo direttore sportivo della Roma dal 1 luglio – COMUNICATO!

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La Roma ha appena annunciato con un comunicato ufficiale di aver affidato la direzione sportiva del club giallorosso a Tony D’Amico, ex ds dell’Atalanta e fresco di separazione dal club bergamasco. Questo il testo della nota apparsa sul sito asroma.com.

“L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D’Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo.

D’Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma!“.

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Fonte: asroma.com

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14 Commenti

  5. Finalmente!!! Iniziavo a preoccuparmi in particolare per la salute di David Rossi che finalmente dopo 14 giorni potrà dormire sereno. Non mollare David

  10. Quindi Percassi che voleva un indennizzo per liberarlo prima non lo libererà e si attaccherà ar c@sso…si può dire 😅?

  11. eh ma …. eh… però… ma i Friedkin…. il mercato gne gne gne…. , poi… gli altri… gli acquisti… gne gne gne

  14. Benvenuti e DAJE Tony, vendi bene e compra mejo che nell’anno der centenario tocca vince quarcosa e fa’ scoppia’ er fegato a li pecorari!

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