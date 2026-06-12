FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 12 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gasp cerca esperienza Champions: c’è Tzolis

La Roma si prepara al ritorno in Champions League con una rosa che può contare su alcuni giocatori esperti come Dybala, Malen, Hermoso, Angeliño e Cristante, ma che necessita ancora di maggiore esperienza internazionale. Per questo Gasperini starebbe orientando il mercato verso profili già abituati a palcoscenici europei di alto livello. Tra i nomi che rispondono a questo identikit ci sono Mason Greenwood e Christos Tzolis, entrambi seguiti con attenzione dal club giallorosso. (Il Messaggero)

Ore 08:35 – Dalla Turchia: Oosterwolde torna nel radar della Roma

Jayden Oosterwolde è stato nuovamente accostato alla Roma. Secondo il quotidiano turco Fanatik, l’esterno del Fenerbahçe piace sia ai giallorossi sia al Bologna, che lo considera un possibile rinforzo per la fascia sinistra. La Roma continua a monitorare il mercato degli esterni e apprezza l’olandese per la sua duttilità e le caratteristiche atletiche. Al momento non risultano trattative concrete, ma l’interesse potrebbe evolversi nelle prossime settimane. (Fanatik)

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