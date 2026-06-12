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Calciomercato Roma: spunta Pulisic per l’attacco, può lasciare il Milan

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Un nome nuovo si affaccia sul mercato della Roma. Secondo quanto riferito da Radio Manà Manà Sport, il club giallorosso starebbe valutando la possibilità di affondare il colpo per Christian Pulisic, profilo che rappresenterebbe una delle sorprese più importanti di questa sessione estiva.

L’attaccante statunitense sarebbe particolarmente apprezzato da Gian Piero Gasperini, impegnato insieme alla dirigenza nella costruzione della nuova Roma. L’ipotesi nasce da alcuni contatti avviati attraverso intermediari, che avrebbero proposto il giocatore ai giallorossi nelle ultime settimane. Secondo l’emittente romana, la situazione sarebbe da monitorare soprattutto alla luce del futuro dello stesso Pulisic, che potrebbe prendere in considerazione nuove opportunità dopo l’ultima stagione vissuta con la maglia del Milan.

La Roma, dal canto suo, potrebbe giocarsi anche la carta della Champions League, competizione che rappresenta uno degli elementi centrali del nuovo progetto tecnico. Un fattore che potrebbe avere un peso nelle valutazioni del calciatore qualora l’operazione dovesse entrare in una fase più concreta. A favorire eventuali contatti ci sarebbe inoltre il rapporto positivo tra Tony D’Amico e l’entourage dell’ex Chelsea, un dettaglio che potrebbe agevolare i dialoghi tra le parti.

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Fonte: Manà Manà Sport

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8 Commenti

  4. Ieri se la sono rimbalzata nelle radio come opinione personale (credo che nascesse da un paragone tra lui e greenwood) ed oggi, et voilà la notizia… ma quanto chiacchierare inutile… quanto condizionale sprecato di questi periodi…

  8. summerville, greenwood, alajbegovic, panichelli in attacco

    barco a centrocampo

    pasalic e Sutalo in difesa

    vinciamo tutto in italia e rispettati in Champions per il quale servirebbe qualcosa in piu nel tempo

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