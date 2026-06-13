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Pulisic chiama Roma: vuole la Champions. Greenwood la priorità di Gasp

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Christian Pulisic entra con forza tra i nomi accostati alla Roma per il mercato estivo. Le indiscrezioni rilanciate da Il Tempo, La Repubblica e Il Messaggero convergono tutte su un punto: l’attaccante statunitense è un profilo che piace a Trigoria e che potrebbe diventare un’opportunità nelle prossime settimane.

Secondo Il Tempo, sarebbe stato proprio il giocatore, attraverso i suoi rappresentanti, a manifestare interesse per il progetto giallorosso. La qualificazione alla Champions League rappresenterebbe un fattore importante nelle valutazioni dell’attaccante, desideroso di tornare a disputare la massima competizione europea per club. Il momento di incertezza che sta vivendo il Milan e lo stallo nei colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 contribuiscono ad alimentare le voci sul suo futuro. Una situazione che la Roma segue con attenzione, anche perché Gasperini ha espresso apprezzamento per il profilo dell’ex Chelsea.

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Tuttavia, la priorità del club resta un’altra. Come sottolineano sia La Repubblica sia Il Messaggero, il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo continua a essere Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento dopo i contatti avuti con Gasperini e la Roma starebbe lavorando per trovare l’intesa definitiva con il club francese. Sul tavolo ci sarebbe una proposta d’ingaggio compresa tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, mentre resta da colmare la distanza con il Marsiglia, che continua a valutare il giocatore oltre i 50 milioni di euro.

L’eventuale arrivo di Pulisic non escluderebbe automaticamente quello di Greenwood. Gasperini avrebbe infatti chiesto due rinforzi di alto livello sulla trequarti, ma molto dipenderà dalle risorse economiche che il club riuscirà a liberare nelle prossime settimane e dall’esito delle operazioni necessarie per chiudere il settlement agreement entro il 30 giugno (sempre meno probabile lo slittamento al 2027).

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Fonti: Il Tempo, Il Messaggero, La Repubblica

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10 Commenti

  2. Pulisic esclude Greenwood chi dice il contrario mente sapendo di mentire e anche se Pulisic è un ottimo giocatore non sarebbe proprio la stessa cosa, tra l’altro il Milan vorrebbe 35 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno mi sembrano un tantino eccessivi

  4. Forte, fortissimo per la qualità media del nostro campionato, ma per età, fragilità fisica, costo cartellino ed ingaggio, non rappresenta certo il prospetto ideale per poter essere considerato un investimento. Se invece non interessa fare un investimento ma l’idea è quella di prendere un giocatore che conosca il nostro campionato, quindi pronto e decisivo da subito è sicuramente una delle opzioni migliori.
    Fatte queste considerazioni io credo che i campioni ce li dovremo costruire in casa.

  5. Vuole la Champions o vuole la ROMA?
    No, perché se il suo pensiero è la Champions può scegliere in tutta Europa dove accomodarsi.

  8. prenderei lui che conosce la serie a e gioca alto a destra dove rientra e calcia
    prederei lui invece di summerville che ha fatto solo 6 gol in 2 anni di premier e costa lo stesso

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