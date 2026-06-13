Pulisic chiama Roma: vuole la Champions. Greenwood la priorità di Gasp

Christian Pulisic entra con forza tra i nomi accostati alla Roma per il mercato estivo. Le indiscrezioni rilanciate da Il Tempo, La Repubblica e Il Messaggero convergono tutte su un punto: l’attaccante statunitense è un profilo che piace a Trigoria e che potrebbe diventare un’opportunità nelle prossime settimane.

Secondo Il Tempo, sarebbe stato proprio il giocatore, attraverso i suoi rappresentanti, a manifestare interesse per il progetto giallorosso. La qualificazione alla Champions League rappresenterebbe un fattore importante nelle valutazioni dell’attaccante, desideroso di tornare a disputare la massima competizione europea per club. Il momento di incertezza che sta vivendo il Milan e lo stallo nei colloqui per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 contribuiscono ad alimentare le voci sul suo futuro. Una situazione che la Roma segue con attenzione, anche perché Gasperini ha espresso apprezzamento per il profilo dell’ex Chelsea.

Tuttavia, la priorità del club resta un’altra. Come sottolineano sia La Repubblica sia Il Messaggero, il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo continua a essere Mason Greenwood. L’attaccante del Marsiglia avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento dopo i contatti avuti con Gasperini e la Roma starebbe lavorando per trovare l’intesa definitiva con il club francese. Sul tavolo ci sarebbe una proposta d’ingaggio compresa tra i 4,5 e i 5 milioni di euro a stagione, mentre resta da colmare la distanza con il Marsiglia, che continua a valutare il giocatore oltre i 50 milioni di euro.

L’eventuale arrivo di Pulisic non escluderebbe automaticamente quello di Greenwood. Gasperini avrebbe infatti chiesto due rinforzi di alto livello sulla trequarti, ma molto dipenderà dalle risorse economiche che il club riuscirà a liberare nelle prossime settimane e dall’esito delle operazioni necessarie per chiudere il settlement agreement entro il 30 giugno (sempre meno probabile lo slittamento al 2027).

Fonti: Il Tempo, Il Messaggero, La Repubblica