Dybala: “Non ho ancora deciso il mio futuro. Nel calcio tutto è possibile” – VIDEO!

Paulo Dybala torna a parlare del proprio futuro e lascia aperti diversi scenari in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino, pur essendo impegnato nelle trattative per il rinnovo con la Roma, non ha escluso l’ipotesi di un trasferimento al Boca Juniors, scegliendo però di mantenere la massima prudenza.

Interrogato sulle voci che lo riguardano, Dybala ha risposto così: “Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un’opzione, persino l’Istituto (il club in cui ha iniziato a giocare da professionista, ndr), così la gente non si arrabbia”. L’argentino ha poi sottolineato il rispetto nei confronti del club giallorosso e la volontà di non sbilanciarsi in questa fase: “Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso“.

Dybala ha quindi ribadito come al momento non esistano certezze sul suo prossimo passo professionale: “Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla che non accada. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai“. Nel corso dell’intervento, la Joya ha anche ricordato come la sua carriera sia stata spesso caratterizzata da sviluppi inattesi: “Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successo una cosa e invece è successo un’altra, ma è così che funziona”.

Infine, alla domanda diretta sulla possibilità di vestire la maglia del Boca Juniors, Dybala non ha chiuso la porta: “Il Boca Juniors è un’opzione? Vedremo”. Parole che inevitabilmente alimentano le speculazioni sul futuro dell’argentino, mentre resta aperto il dialogo con la Roma per il prolungamento del contratto.