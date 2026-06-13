Dybala: “Non ho ancora deciso il mio futuro. Nel calcio tutto è possibile” – VIDEO!

Paulo Dybala torna a parlare del proprio futuro e lascia aperti diversi scenari in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino, pur essendo impegnato nelle trattative per il rinnovo con la Roma, non ha escluso l’ipotesi di un trasferimento al Boca Juniors, scegliendo però di mantenere la massima prudenza.
Interrogato sulle voci che lo riguardano, Dybala ha risposto così: “Vedremo che cosa succederà. Ormai tutte le squadre sono un’opzione, persino l’Istituto (il club in cui ha iniziato a giocare da professionista, ndr), così la gente non si arrabbia”. L’argentino ha poi sottolineato il rispetto nei confronti del club giallorosso e la volontà di non sbilanciarsi in questa fase: “Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro. Tuttavia, non ho ancora deciso“.
Dybala ha quindi ribadito come al momento non esistano certezze sul suo prossimo passo professionale: “Non so se succederà qualcosa, quindi non posso dire nulla che non accada. Tutto è possibile, nel calcio non si sa mai“. Nel corso dell’intervento, la Joya ha anche ricordato come la sua carriera sia stata spesso caratterizzata da sviluppi inattesi: “Mi sono trovato in molte situazioni durante la mia carriera in cui pensavo che sarebbe successo una cosa e invece è successo un’altra, ma è così che funziona”.
Infine, alla domanda diretta sulla possibilità di vestire la maglia del Boca Juniors, Dybala non ha chiuso la porta: “Il Boca Juniors è un’opzione? Vedremo”. Parole che inevitabilmente alimentano le speculazioni sul futuro dell’argentino, mentre resta aperto il dialogo con la Roma per il prolungamento del contratto.
🤯 “ME GUSTARÍA CERRAR EN #INSTITUTO”
💣 Paulo Exequiel Dybala, jugador de la AS Roma y surgido de #Instituto, habló con @cadena3deportes y aseguró que regresar a la Gloria es una OPCIÓN para el futuro.
⁉️ ¿OPINIONES? pic.twitter.com/KQEiWiKjfW
— Algarabia Deportiva (@AlgarabiaD) June 12, 2026
Si vede che l’ offerta della Roma non la ritiene congrua. Vai sereno Dybala, torna pure in Argentina o dovunque tu voglia andare
cosa doveva dire? paoletto resta a roma e sarà anche molto utile
di sicuro, se non gli va bene l’offerta della Roma ne deve ricevere una migliore, e che ciò accada mi sembra difficile visto come si sono sviluppati gli ultimi 2 anni, più in infermeria che in campo. A me farebbe piacere se Dybala restasse, ma non a tutti i costi..caro Paulo
il bene più prezioso è esclusivamente quello della as Roma 💛❤️
ovunque ti spsterrem magica Roma 💛❤️
Ma perché i calciatori giocano sempre sulle doppie o triple possibilità di interpretazione su quello che dicono ? Sono volute o perché non sanno parlare o perché si sentono prime donne ?
ciao buona vita
L’importante che si decida.
lo so che nel calcio non esistono sentimenti ma invece di venire incontro alla Roma fa il prezioso. Grande giocatore l. Per 20 partite saltate abitualmente per problemi dovrebbe essere più umile Mi dispiace ma calcio si può giocare anche senza Dybala.
Se ha voglia di restare e al GIUSTO PREZZO, perché no?
Penso che si aspettasse una proposta immediata che forse non è arrivata per la questione D’Amico. Ora che quello è risolto, magari ci sarà un’accelerata, altrimenti gli auguro buona fortuna per il proseguimento di carriera. Lo so che sono sempre stato abbastanza critico del ragazzo, ma con una squadra sufficientemente lunga dove hai alternative quando serve, uno come lui è oro colato. E spero che quest’anno ne avremo tanti là davanti.
2,5/3 a stagione di piu Paolino non se po fa
e fai pure il prezioso. nonostante gli ultimi
due anni in cui abbiamo rimesso capra e cavoli. un po di rispetto sarebbe il minimo. onore al campione, ma all’uomo……….
sfr. ❤️🧡💛
Se la tira pure…Ciao bello, corri che c’è l’aereo in partenza x l’Argentina
Mi preoccupa tanto la dichiarazione Di Dybala, per me deve restare assolutamente sopra tutto in questo anno di champions
Un pezzo della qualificazione in champions e sua.
Ma pur con tutta la bravura che ovviamente gli viene riconosciuta, uno che ti gioca si è no 20 partite l’anno non può tirare tanto la corda. L’ingaggio propostogli è congruo. Finora la Roma lo ha ricoperto d’ora per le poche partite disputate. Quest’anno gli garantiamo la vetrina della champions, se cerca solo i soldi, può accomodarsi, la porta e quella.
Non esistono priorità per i calciatori difronte ai colori dela squadra, ha 33 anni, se gli fa piacere di restare un anno qui, giocando 10/15 partite, lo stipendio é 2/2,5 ML, altrimenti non muore nessuno, e torni sereno dove ti troverai meglio
gioca al rialzo, come gli ha detto il procuratore.
può darsi che aspetti di ricevere un offerta importante da chiedere alla Roma di pareggiarla.
sta facendo il prezioso, e cosi va la vita
Dybala ad oggi è l’unico campione che abbiamo in squadra, anche a mezzo servizio la. Società dovrebbe fare uno sforzo. E non lo dico per campanilismo ma il rinnovo vo Lo ha meritato sul campo.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.