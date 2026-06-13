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Calciomercato Roma: idea Musah per il centrocampo

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Non c’è soltanto l’attacco nei pensieri della Roma. Mentre il club continua a lavorare sui rinforzi offensivi, iniziano a emergere anche alcune ipotesi per il centrocampo, reparto che potrebbe diventare una priorità qualora dovessero verificarsi movimenti in uscita, con il nome di Manu Konè che resta in bilico.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un nome da tenere sotto osservazione è quello di Yunus Musah, centrocampista statunitense classe 2002. Il giocatore è rientrato al Milan dopo l’esperienza in prestito all’Atalanta dell’ultima stagione e il suo futuro resta ancora da definire. Al momento non si parla di una trattativa concreta, ma di uno scenario che potrebbe svilupparsi più avanti nel mercato. Musah rappresenta infatti uno dei profili monitorati in vista di un eventuale intervento nel reparto centrale.

Anche Il Messaggero conferma che il centrocampista americano è tra le idee valutate dalla Roma. Il quotidiano sottolinea però come qualsiasi discorso sia destinato a dipendere dalle prossime decisioni del club rossonero e dalla definizione del nuovo assetto dirigenziale. Per ora si tratta quindi di una pista da seguire senza particolari accelerazioni. Molto dipenderà dalle strategie delle due società e dalle eventuali operazioni che potrebbero coinvolgere il centrocampo giallorosso nelle prossime settimane.

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Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero

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15 Commenti

  2. L’idea Musah è del procuratore, che ha pagato il Menzognero per l’articolo su commissione, ovviamente…

  3. Se arriva come aggiunta può pure andare ma se vendono kone’ e si presentano con questo a noi romanisti ce fate senti male

  9. Quindi la Roma che fa la Champions vende il titolare della nazionale francese e poi lo rimpiazza con questo giocatore qui? Ma fate i seri su Kone’ rimane a Roma fatevene una ragione

  14. esce Kone ed entra Musah uno che faceva la riserva all Atalanta, i soliti nomi buttati li a caso, ormai non sapendo nulla sono tutti così. Forza Roma

  15. Ci fai la birra con questo. Allora prendi Frendrup che è un mastino.O provi a prendere cme lowcoast in uscita dal Napoli Anguissa.

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