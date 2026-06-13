Calciomercato Roma: Koné-Arsenal, primi contatti. Il francese dice no all’Atletico

Le grandi manovre attorno a Manu Koné sono già iniziate. Il centrocampista della Roma è finito nei radar di diversi club europei e, mentre una pista si sarebbe raffreddata sul nascere, un’altra sembra prendere quota con il passare dei giorni.

Secondo le indiscrezioni, il primo club a muoversi concretamente è stato l’Atletico Madrid. Tuttavia, la destinazione non avrebbe convinto il giocatore, che avrebbe scelto di non prendere in considerazione il trasferimento in Spagna. Il sogno di Koné resterebbe infatti il Paris Saint-Germain, club che continua a rappresentare una meta particolarmente gradita al centrocampista francese. Al momento, però, non sarebbero stati i campioni di Francia a compiere passi concreti.

La società che ha avviato i contatti più significativi con l’entourage del giocatore, riferisce oggi il Corriere della Sera, sarebbe invece l’Arsenal. I Gunners si sarebbero mossi direttamente con l’agente del centrocampista per sondare la situazione e valutare i margini di una possibile operazione. A differenza dell’ipotesi Atletico Madrid, la prospettiva di un trasferimento a Londra sarebbe particolarmente apprezzata da Koné. Un elemento che potrebbe rendere l’Arsenal uno dei protagonisti principali della corsa al giocatore nelle prossime settimane.

Fonte: Corriere della Sera