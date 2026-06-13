Una Roma all’olandese: Friedkin si muove per Summerville

La nuova Roma parla sempre più olandese. È questo il tema scelto oggi dal Corriere dello Sport, che racconta il progetto offensivo immaginato da Gian Piero Gasperini per la prossima stagione e che vede in Crysencio Summerville uno dei principali obiettivi di mercato.
L’esterno del West Ham viene considerato il candidato ideale per completare il reparto avanzato insieme a Donyell Malen. I due stanno condividendo in questi giorni l’esperienza al Mondiale e potrebbero ritrovarsi presto anche in giallorosso. Secondo il quotidiano romano, ci sarebbe già stato un contatto tra Ryan Friedkin e i dirigenti del club inglese per verificare la fattibilità dell’operazione.
La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta sostenibile all’interno del piano di rafforzamento predisposto dalla società. L’idea sarebbe quella di completare il tridente offensivo disegnato da Gasperini con Summerville sulla corsia sinistra, Malen come riferimento centrale e Mason Greenwood sul versante opposto dell’attacco.
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Proprio Greenwood resta il primo grande obiettivo del mercato romanista, ma la Roma continua a muoversi su più tavoli. Tra le alternative monitorate per il reparto offensivo c’è infatti anche Kerim Alajbegovic, che ieri ha disputato uno spezzone di gara nel pareggio per 1-1 tra Bosnia e Canada al Mondiale. Nonostante il minutaggio limitato, il giovane attaccante avrebbe comunque mostrato alcune delle qualità che hanno attirato l’attenzione degli osservatori giallorossi. Un altro nome che resta sul taccuino è quello di Antonio Nusa, esterno del Lipsia che continua a essere accostato alla Roma nelle ultime settimane.
Sul fronte uscite, invece, il nome più caldo rimane quello di Matias Soulé. L’argentino continua ad avere estimatori sia in Premier League sia in Germania, con Aston Villa e Borussia Dortmund tra i club che seguono con maggiore attenzione la sua situazione. Intanto la società ha ufficializzato l’arrivo di Tony D’Amico. Il nuovo direttore sportivo entrerà formalmente in carica dal 1° luglio, ma è già impegnato nella pianificazione del mercato che dovrà consegnare a Gasperini una squadra all’altezza delle ambizioni della prossima stagione.
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Fonte: Corriere dello Sport
sono molto preoccupato
avvistati Corsi terrazza e Rossi ad Ariccia
fissavano in modo inquietante il ponte
Alajbegovic, un paio di spunti degni di nota e un paio di tuffi (la partita era tutta una gara a chi si buttava di più) che manco Pellegrini. Sta bene dove sta.
Onestamente, non ho mai seguito con attenzione tutti questi nomi che girano, unica cosa che so che ogni giocatore può trovarsi con un Club o meno. Va sperimentato, non so se appellarsi alla fortuna o ad una visione molto chiara dell’allenatore e del DS, unica postilla che siano almeno SANI !!!
Quindi in base a quello che scrivono la Roma vuole 40 milioni per soule e ne offrirebbe 30 per Summerville e 40 più bonus per greenwood. Valgono praticamente lo stesso.. Oh se è così grande d’amico!
orange is back!😀😀😀
Ogni giorno ne spunta uno nuovo, e sarà così per mesi purtroppo…per fortuna invece la sera fa sempre piacere rivedere il divino Falcao in tv, domani poi c’è Malen…
sempre i stessi nomi, ricominciano il turno, oggi tocca a lui. forza Roma
Summerville Malen Greenwood Attacco Stellare + Dybala a/rotazione da 65 gol solo in Serie A
Io farei così, sistemare FFP entro 30/6 con cessioni minori ed una grossa (se serve), indiziati Kone’ o Ndicka (se serve veramente) per finanziare anche mercato in entrata. Attacco dentro Summerville + Pulisic esterni sx di piede dx, Greenwood esterno dx ambidestro, un bel ciaone a Celik, Pellegrini e Dybala che sta rialzando la posta del rinnovo e vuole tornare in Argentina, scambio a 25 milioni Ruggeri-Dovbyk con Atletico (che cerca un centravanti di riserva al posto di Sorloth in uscita).
cioe vendi Soulè che ha fatto 6 gol nelle 20 prime partite di serie a 25/26 per un summerville che ha fatto 6 gol in 2 anni di premier!? non fa senso
Soulè è pure piu giovane di 2 anni
summerville non sposta molto, se devo vendere soulè per prendere questo mi tengo Soulè tutta la vita
è pieno di gente qui che critica Soulè, tifosi con la memoria corta se stiamo in champions lo si deve anche a lui a che serve un summerville allo stesso costo!?
Summerville vale Soule…..retrocesso con il Whestam per 30 milioni c’è di meglio. Se poi divente.lookman allora benvenuto….
Grenwood a dx e Nusa a sx ed abbiamo un tridente tra i più completi in europa. Tutti gli altri saranno anche bravi, ma sarebbero un ripiego. L’investimento va fatto in attacco, e con la cessione di Soule compri l’esterno basso a sinistra. Con questi 3 acquisti la squadra è quasi fatta. Servirebbe solo un centrocampista e qualche operazione di contorno.
Crysencio Summerville con Greenwood : Ecco la coppia Che mi piace al fianco Di Malen.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.