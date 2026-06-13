Una Roma all’olandese: Friedkin si muove per Summerville

La nuova Roma parla sempre più olandese. È questo il tema scelto oggi dal Corriere dello Sport, che racconta il progetto offensivo immaginato da Gian Piero Gasperini per la prossima stagione e che vede in Crysencio Summerville uno dei principali obiettivi di mercato.

L’esterno del West Ham viene considerato il candidato ideale per completare il reparto avanzato insieme a Donyell Malen. I due stanno condividendo in questi giorni l’esperienza al Mondiale e potrebbero ritrovarsi presto anche in giallorosso. Secondo il quotidiano romano, ci sarebbe già stato un contatto tra Ryan Friedkin e i dirigenti del club inglese per verificare la fattibilità dell’operazione.

La valutazione dell’attaccante si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma ritenuta sostenibile all’interno del piano di rafforzamento predisposto dalla società. L’idea sarebbe quella di completare il tridente offensivo disegnato da Gasperini con Summerville sulla corsia sinistra, Malen come riferimento centrale e Mason Greenwood sul versante opposto dell’attacco.

Proprio Greenwood resta il primo grande obiettivo del mercato romanista, ma la Roma continua a muoversi su più tavoli. Tra le alternative monitorate per il reparto offensivo c’è infatti anche Kerim Alajbegovic, che ieri ha disputato uno spezzone di gara nel pareggio per 1-1 tra Bosnia e Canada al Mondiale. Nonostante il minutaggio limitato, il giovane attaccante avrebbe comunque mostrato alcune delle qualità che hanno attirato l’attenzione degli osservatori giallorossi. Un altro nome che resta sul taccuino è quello di Antonio Nusa, esterno del Lipsia che continua a essere accostato alla Roma nelle ultime settimane.

Sul fronte uscite, invece, il nome più caldo rimane quello di Matias Soulé. L’argentino continua ad avere estimatori sia in Premier League sia in Germania, con Aston Villa e Borussia Dortmund tra i club che seguono con maggiore attenzione la sua situazione. Intanto la società ha ufficializzato l’arrivo di Tony D’Amico. Il nuovo direttore sportivo entrerà formalmente in carica dal 1° luglio, ma è già impegnato nella pianificazione del mercato che dovrà consegnare a Gasperini una squadra all’altezza delle ambizioni della prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport