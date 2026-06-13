FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 13 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Paixão frena le pretendenti: “Vuole restare al Marsiglia”

Tra i profili seguiti dalla Roma per rinforzare l’attacco c’è anche Igor Paixão, ma l’esterno brasiliano non sembra intenzionato a lasciare il Marsiglia. L’entourage del giocatore ha infatti ribadito la volontà di proseguire l’avventura in Francia nonostante le esigenze di mercato del club transalpino. Una posizione che, almeno per il momento, allontana qualsiasi ipotesi di trasferimento. (La Provence)

Ore 9:40 – Missione plusvalenze: la Roma conta anche sulle cessioni minori

Tony D’Amico ha già iniziato a lavorare sul principale obiettivo di fine giugno: sistemare i conti e avvicinarsi alla soglia richiesta dal settlement agreement UEFA. A dare una mano alla Roma saranno anche diverse operazioni minori già concluse o in via di definizione. Dopo il riscatto di Baldanzi da parte del Genoa, attenzione alla situazione di Alessandro Romano, reduce dal prestito allo Spezia, la cui cessione potrebbe garantire un incasso superiore alle attese. A Trigoria cresce la fiducia di riuscire a raggiungere gli obiettivi entro il 30 giugno. (Corriere della Sera)

Ore 8:50 – La Roma ricorda Gepy

Il 13 giugno 1943, esattamente 83 anni fa, nasceva Giampiero Scalamogna, in arte Gepy & Gepy. Fu l’autore principale dell’inno giallorosso “Roma (non si discute, si ama)”, conosciuta come “Roma, Roma, Roma”, brano che sarà poi affidato alla voce solista di Antonello Venditti. E il club giallorosso ha ricordato la nascita dell’artista, scomparso nel 2010.

IN AGGIORNAMENTO…