Calciomercato Roma: Pulisic dice no al rinnovo col Milan ma Cardinale non apre alla cessione

Christian Pulisic continua a essere uno dei nomi più chiacchierati attorno alla Roma. L’esterno offensivo del Milan gradirebbe infatti la destinazione giallorossa, anche se al momento non esiste ancora una vera e propria trattativa tra i club.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il futuro dello statunitense resta tutto da scrivere. In casa Milan la situazione societaria è ancora in fase di assestamento e qualsiasi decisione sul mercato sarebbe destinata a slittare a dopo il Mondiale. Nel frattempo, però, emergono segnali che lasciano aperta la porta a un possibile addio.
Il contratto di Pulisic scade nel 2027, con un’opzione a favore del Milan per prolungarlo di un’ulteriore stagione. I rossoneri avrebbero voluto blindare il giocatore fino al 2030, ma i tentativi di rinnovo non avrebbero prodotto i risultati sperati. Secondo il sito specializzato, l’ex Chelsea avrebbe infatti respinto le proposte presentate negli ultimi mesi.
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La volontà del proprietario Gerry Cardinale sarebbe quella di convincere il giocatore a restare, tanto che il Milan non avrebbe ancora aperto ufficialmente a una cessione. Molto dipenderà però dalle intenzioni dello stesso Pulisic, che sembrerebbe orientato a valutare nuove opportunità per il prosieguo della sua carriera.
Sul fronte giallorosso, intanto, il lavoro per rinforzare l’attacco prosegue. La priorità assoluta resta Mason Greenwood, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento dopo aver parlato con Gian Piero Gasperini. Resta però da trovare l’intesa con il Marsiglia, che continua a valutare il cartellino dell’inglese oltre i 50 milioni di euro.
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Fonte: Calciomercato.com
allora chiamate del vescovo
restasse dove al limite lo prendiamo a zero il prossimo anno
Non perdiamo tempo, è bravo ma ce ne sono anche altri e se il Milan non vuole farlo partire, sembra possa trattenerlo Si può fare un tentativo, ma se non aprono spiragli o perdono tempo, lasciar perdere. Per battere la concorrenza e non spendere troppo vanno individuati i profili necessari e poi è necessario chiudere il prima possibile per evitare inserimenti sgraditi.
sta bene ndo sta
Al di là della balla di fine settimana, Pulisic é bravo ma polinfortunato.
Infatti ha inaugurato il Mondiale con l’ennesimo infortunio.
Pulisic ?
Gran bel calciatore con qualche problema fisico.
Contratto scadenza 2027. Marotta lo bloccherebbe e lo farebbe andare in scadenza.
Il Milan ?
Sempre scorretto.
Florenzi e lo sconto
Abraham e l’accordo = per poi gettare i soldi su Gimenez Fullkrug
Salemaeker
NB
Deve esserci un bell’ambientino nel Milan :
molti calciatori vogliono FUGGIRE
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.