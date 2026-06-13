Fabrizio Romano: “Mancini-Roma, rilancio per il rinnovo: D’Amico accelera”

Gianluca Mancini resta uno dei punti fermi da cui la Roma vuole ripartire. Non a caso, tra i primi dossier affrontati dalla nuova area sportiva c’è proprio quello relativo al futuro del difensore giallorosso.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club avrebbe migliorato la proposta di rinnovo presentata al giocatore, confermando la volontà di arrivare quanto prima a un accordo. Un segnale forte da parte della società, che considera il prolungamento del contratto una delle priorità assolute di questa fase.

L’arrivo di Tony D’Amico nel ruolo di direttore sportivo avrebbe dato ulteriore impulso alla trattativa. La Roma vuole blindare uno dei leader dello spogliatoio e uno dei giocatori più rappresentativi della rosa, accelerando i tempi per trovare l’intesa definitiva. Il rilancio presentato nelle ultime ore testimonia la centralità di Mancini nel progetto tecnico giallorosso. Mentre il club è impegnato su più fronti tra mercato e rinnovi, la volontà è quella di consolidare le basi della squadra partendo dai suoi elementi più importanti.

Redazione Giallorossi.net