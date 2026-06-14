Dybala chiama Roma: cosa manca per l’ultimo sì

Paulo Dybala e la Roma continuano a trattare, ma la firma sul rinnovo non è ancora arrivata. Una situazione che sta diventando uno dei temi più delicati dell’estate giallorossa, soprattutto perché Gian Piero Gasperini considera l’argentino uno dei pilastri da cui ripartire per la prossima stagione.

Ieri la Joya ha alimentato il dibattito sul proprio futuro con alcune dichiarazioni rilasciate a Espn: “Vedremo che cosa succederà. Sono ancora un giocatore della Roma fino alla fine del mese, quindi per rispetto nei confronti del club non parlerò del mio futuro”. Parole che hanno inevitabilmente riacceso dubbi e interrogativi, anche se il dialogo tra le parti non si è mai interrotto.

Dietro le quinte, infatti, i contatti proseguono da settimane. Ryan Friedkin segue personalmente il dossier insieme all’entourage del giocatore, mentre anche Pietro Scala avrebbe avuto un ruolo importante nel mantenere aperto il canale tra la società e l’argentino. La volontà comune resta quella di proseguire insieme, ma alcuni dettagli devono ancora essere definiti.

Il nodo principale riguarda la struttura economica del nuovo accordo. La base fissa sarebbe ormai vicina a un’intesa, con uno stipendio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro a stagione. Restano invece da limare i bonus, in particolare quelli legati alle presenze. La Roma vorrebbe vincolarli a un minutaggio minimo di 45 minuti per partita, mentre Dybala preferirebbe che venissero conteggiate tutte le apparizioni indipendentemente dal tempo trascorso in campo.

Sul tavolo ci sono anche altri aspetti da chiarire, tra cui la durata del contratto e alcune questioni legate allo sfruttamento dell’immagine del giocatore nel progetto del Centenario. Nulla che, al momento, faccia pensare a una rottura, ma abbastanza per rallentare una trattativa che Gasperini avrebbe voluto vedere chiusa già nelle prime settimane di giugno. Il tecnico, infatti, spinge per mantenere intatto lo zoccolo duro della squadra arrivata in Champions League. Oltre a Dybala e Pellegrini, l’allenatore ha chiesto alla società di accelerare sui rinnovi e contemporaneamente di regalargli almeno due rinforzi offensivi di alto livello, con Greenwood che resta il primo obiettivo.

La sensazione è che la fumata bianca possa comunque arrivare entro la fine del mese. Le distanze si sono ridotte e nessuna delle parti sembra intenzionata a interrompere un rapporto che dura ormai da quattro stagioni. Ma fino a quando non arriverà la firma, il futuro della Joya continuerà a essere uno dei temi più caldi del mercato romanista.

Fonti: Il Tempo, Corriere della Sera, Il Messaggero