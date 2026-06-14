Konè: “Il mio futuro dopo il Mondiale, ora penso solo alla Coppa del Mondo”

Manu Koné allontana, almeno per il momento, le voci di mercato. Il centrocampista francese, accostato nelle ultime settimane a diversi club europei e al centro di numerose indiscrezioni sul proprio futuro, preferisce concentrarsi esclusivamente sull’impegno con la nazionale.
Interpellato sulle voci che lo riguardano, comprese quelle relative all’Inter e a un possibile addio alla Roma, il giocatore ha scelto di non sbilanciarsi: “Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo”.
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Parole che confermano la volontà del francese di mettere da parte qualsiasi discorso legato al mercato almeno fino alla conclusione della competizione. Koné ha poi rinviato ogni valutazione alle prossime settimane, senza chiudere né aprire scenari particolari: “Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà“.
Una risposta diplomatica che lascia inevitabilmente aperte tutte le possibilità. Il nome del centrocampista continua infatti a essere accostato a diversi club europei, mentre la Roma osserva l’evolversi della situazione in attesa di capire quali saranno le scelte del giocatore una volta terminati gli impegni internazionali e quali saranno le offerte per lui. Per adesso, però, la priorità di Koné è una sola: la Coppa del Mondo.
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Redazione Giallorossi.net
Spero solamente che nella sciagurata ipotesi in cui verrà venduto, non venga ceduto all’Inter per due spicci più frattesi.
Giocatore che sposta tantissimo una sua cessione sarebbe estremamente difficile da rimpiazzare solo da 60 in su sarebbe un sacrificio sopportabile
da una parte fanno paura queste parole, ma dall’altra le capisco. Sarebbe stupido per chiunque dire a prescindere “resto alla Roma a vita” prima del mondiale. Anche lui sa bene che la Francia é una favorita e lui si sente abbastanza forte da tenersi un posto da titolare, quindi potrebbero aprirsi molti scenari per lui alla fine della competizione. Spero rimanga a Roma, mi piace tantissimo, ma secondo me é più sacrificabile lui rispetto a Ndicka, svilar o soulé
Mi dispiacerebbe molto se andasse via, ma se così fosse speriamo faccia un mondiale da urlo in modo da far salire la sua quotazione. Una squadra formata da almeno 18 giocatori di livello non si costruisce in pochi mesi. Gasp si è superato a mio avviso, prima metà di campionato senza attaccanti, la seconda con uno solo (fantastico), la squadra c’è, bisogno “almeno” di tre rincalzi di alto profilo per l’immediato futuro. Intanto garantiamoci la Champions, e magari anche “altro”… FRS
Ah ah ah ah, a margine leggo la classifica seria A 26/27 lazie decima Roma sedicesima, se facessero una fotocopia unica possibilità di stare sopra di noi.
Risposta molto ambigua… troppo ambigua e che non lascia presagire nulla di buono. O quantomeno lascia intendere che il giocatore non è poi così tanto innamorato della squadra.
Se avessero fatto la stessa domanda a Svilar credo che avrebbe risposto in modo molto più secco. Staremo a vedere.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.