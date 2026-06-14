Konè: “Il mio futuro dopo il Mondiale, ora penso solo alla Coppa del Mondo”

Manu Koné allontana, almeno per il momento, le voci di mercato. Il centrocampista francese, accostato nelle ultime settimane a diversi club europei e al centro di numerose indiscrezioni sul proprio futuro, preferisce concentrarsi esclusivamente sull’impegno con la nazionale.

Interpellato sulle voci che lo riguardano, comprese quelle relative all’Inter e a un possibile addio alla Roma, il giocatore ha scelto di non sbilanciarsi: “Sinceramente in questo momento penso soltanto alla Coppa del Mondo. È la mia prima grande competizione internazionale, un torneo che ho sempre sognato di disputare. Voglio restare concentrato esclusivamente su questo”.

Parole che confermano la volontà del francese di mettere da parte qualsiasi discorso legato al mercato almeno fino alla conclusione della competizione. Koné ha poi rinviato ogni valutazione alle prossime settimane, senza chiudere né aprire scenari particolari: “Del futuro parleremo dopo il Mondiale e vedremo che cosa accadrà“.

Una risposta diplomatica che lascia inevitabilmente aperte tutte le possibilità. Il nome del centrocampista continua infatti a essere accostato a diversi club europei, mentre la Roma osserva l’evolversi della situazione in attesa di capire quali saranno le scelte del giocatore una volta terminati gli impegni internazionali e quali saranno le offerte per lui. Per adesso, però, la priorità di Koné è una sola: la Coppa del Mondo.

Redazione Giallorossi.net