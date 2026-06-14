Summerville gela Friedkin: chiesti 6 milioni di stipendio, la Roma pensa al piano B

Crysencio Summerville resta uno dei nomi più apprezzati per rinforzare l’attacco della Roma, ma la trattativa si presenta in salita. Dopo le difficoltà emerse già a gennaio per la valutazione fissata dal West Ham, ora a complicare ulteriormente il possibile affare sarebbero le richieste economiche del giocatore.

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, l’esterno olandese ha chiesto un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione, una cifra considerata troppo elevata dai parametri fissati dal club giallorosso. Un ostacolo che potrebbe spingere la Roma a valutare altre soluzioni per il reparto offensivo. Tra le alternative monitorate figurano Mathys Tel, Sauer e Tzolis, profili che potrebbero tornare d’attualità qualora non si trovasse un punto d’incontro con Summerville.

Il grande obiettivo del mercato resta però Mason Greenwood. La Roma ha già ottenuto il gradimento del giocatore e Tony D’Amico starebbe lavorando alla struttura della prima offerta da presentare al Marsiglia. Una delle ipotesi allo studio prevederebbe un pagamento dilazionato per arrivare ai 55 milioni richiesti dal club francese. Più defilata, almeno per il momento, la pista che porta a Christian Pulisic. L’americano continua a piacere, ma eventuali sviluppi sarebbero rinviati a dopo il Mondiale.

Fonte: Il Messaggero