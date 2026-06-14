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El Aynaoui convince all’esordio: 90 minuti contro il Brasile, col Marocco è 1 a 1

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Buona la prima per Neil El Aynaoui al Mondiale. Il nuovo centrocampista della Roma è stato protagonista nella sfida che ha visto il suo Marocco affrontare il Brasile di Carlo Ancelotti, partita terminata in parità e giocata nella notte italiana.

Schierato dal primo minuto, El Aynaoui è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, offrendo una prestazione solida contro una delle nazionali più attrezzate della competizione. Il centrocampista giallorosso ha mostrato personalità e intensità, confermando le qualità che hanno convinto la Roma a puntare su di lui.

Nel corso della gara il marocchino si è fatto notare sia in fase di costruzione che nel lavoro senza palla, riuscendo a reggere il confronto con il centrocampo brasiliano. Nel finale è andato anche vicino alla gioia personale, sfiorando il gol che avrebbe potuto regalare una vittoria prestigiosa alla sua nazionale. Il match è poi terminato 1 a 1: al gol di Salibari ha risposto Vinicius. 

Per El Aynaoui si tratta di un esordio incoraggiante in una competizione che rappresenta una vetrina importante. La Roma osserva con attenzione: in attesa di vederlo all’opera in giallorosso, il centrocampista ha già mandato segnali positivi dal palcoscenico internazionale.

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Redazione Giallorossi.net

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