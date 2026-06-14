Romano: “L’addio di Soulé è molto probabile. Smentita l’esistenza di una clausola rescissoria”

Il futuro di Matias Soulé continua a essere uno dei temi più caldi del mercato giallorosso. L’argentino, arrivato a Roma nell’estate del 2024, potrebbe infatti essere uno dei sacrifici dell’estate, sia per le esigenze di bilancio del club sia per le strategie tecniche legate alla costruzione della nuova squadra. A fare chiarezza nelle ultime ore è stato Fabrizio Romano, che ha smentito le indiscrezioni provenienti dalla Germania riguardanti una presunta clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore.

“Sky in Germania aveva annunciato una clausola rescissoria tra i 25 e il 30 milioni nel contratto di Soulé con la Roma. A me non risulta, l’agente di Soulé mi ha smentito questa clausola. Chi è vicino a Soulé fa sapere che non c’è nessuna clausola rescissoria. Avrebbe avuto poco senso, la Roma su Soulé ha speso più di 25 milioni, mettere una clausola per meno solitamente non si fa mai”, ha spiegato l’esperto di mercato sul proprio canale YouTube.

Se da una parte non esistono clausole che possano facilitare una cessione, dall’altra Romano considera comunque molto concreta la possibilità di una separazione tra il giocatore e la Roma. “Se mi chiedete se può Soulé lasciare la Roma quest’estate, allora vi dico che molto probabilmente si lasceranno questa estate. Dipenderà chiaramente dalle offerte, deve arrivare un’offerta che piace al giocatore, piace alla Roma, ci sono vari box da riempire per vederlo lasciare Roma, è una possibilità concreta”, ha aggiunto.

Alla base di questa situazione ci sarebbero sia le strategie di mercato del club sia le ambizioni del giocatore, desideroso di avere maggiore continuità. “La Roma vuole prendere un esterno molto importante, Soulè vuole giocare di più, vuole essere protagonista. Tutti questi punti portano ad una partenza molto probabile di Mati Soulé dalla capitale durante l’estate. Borussia Dortmund e non solo, ci sono molte possibilità anche in Inghilterra“, ha concluso Romano.

Redazione Giallorossi.net