FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 14 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – Celik vicino al rinnovo, avanti anche i dialoghi per Pellegrini

Non c’è solo Paulo Dybala sul tavolo dei rinnovi della Roma. Per Zeki Celik l’intesa sarebbe ormai a un passo: la distanza economica tra domanda e offerta è stata colmata e restano da definire soltanto gli ultimi dettagli. Più indietro, ma comunque positivi, i colloqui con Lorenzo Pellegrini, dossier seguito direttamente dal nuovo ds Tony D’Amico. A Trigoria filtra ottimismo anche per il capitano giallorosso. (Corriere della Sera)

Ore 9:20 – Mondiale, occhi su Malen: stasera titolare contro il Giappone

La Roma seguirà con particolare attenzione il percorso mondiale di Donyell Malen, protagonista della cavalcata giallorossa verso la Champions League. L’olandese, schierato da prima punta nelle amichevoli pre-Mondiale, sarà titolare anche nella sfida d’esordio contro il Giappone. A Trigoria osservano inoltre le prestazioni degli altri romanisti impegnati nella competizione: Koné, Celik, El Aynaoui, Ndicka e Salah-Eddine. Wesley avrebbe fatto parte della spedizione brasiliana, ma è stato costretto a rinunciare per infortunio. (Il Messaggero)

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