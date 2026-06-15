Calciomercato Roma: Salah si offre ma da Trigoria arriva il no al suo ritorno

Un clamoroso ritorno che, almeno per il momento, non si farà. Nelle scorse settimane il nome di Mohamed Salah è tornato a circolare attorno alla Roma, ma il club giallorosso avrebbe deciso di non dare seguito all’operazione. Secondo quanto riportato da Il Romanista, sarebbero stati gli agenti dell’attaccante egiziano a proporre il giocatore alla società capitolina. Un’opportunità che la Roma avrebbe valutato attentamente prima di scegliere di percorrere altre strade.

La decisione sarebbe legata soprattutto alla linea tracciata dalla società per il mercato estivo. L’obiettivo è quello di costruire una squadra sostenibile e in linea con le richieste di Gian Piero Gasperini, puntando su profili più giovani e con prospettive a lungo termine. A pesare sarebbero stati anche i costi complessivi dell’operazione, considerati troppo elevati rispetto ai parametri fissati dal club.

Salah, che oggi compie 34 anni, resta uno dei giocatori più amati dai tifosi romanisti. Tra il 2015 e il 2017 ha lasciato un ricordo indelebile nella Capitale, realizzando 34 gol in due stagioni prima del trasferimento in Inghilterra. Nonostante il fascino di un possibile ritorno, la Roma avrebbe quindi scelto di non approfondire la pista. Le priorità del mercato giallorosso restano altre e sono orientate verso profili differenti rispetto all’ex numero 11 romanista. Prima di decidere il proprio futuro, Salah sarà ora impegnato con la nazionale egiziana al Mondiale, mentre la Roma proseguirà la ricerca dei rinforzi offensivi individuati per la prossima stagione.

Fonte: Il Romanista