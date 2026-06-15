FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 15 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – El Aynaoui brilla col Marocco: “Resto alla Roma”

Esordio convincente per Neil El Aynaoui al Mondiale. Il centrocampista giallorosso è stato tra i protagonisti del pareggio del Marocco contro il Brasile, chiudendo la gara con l’89% di precisione nei passaggi e otto duelli vinti. Nel finale è andato vicino anche al gol, fermato da Alisson. Dopo la partita il francese naturalizzato marocchino ha allontanato le voci di mercato: “A Roma sto molto bene. Resto? Sì, certo”. Una dichiarazione che farà piacere a Gasperini, che punta su di lui per la prossima stagione. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – Ndicka out nell’esordio vincente della Costa d’Avorio

Vittoria per la Costa d’Avorio nella partita d’esordio al Mondiale 2026 contro l’Ecuador: la formazione africana l’ha spuntata al 90esimo grazie a un gol di Amad Diallo. Out Ndicka, ancora ai box dopo l’infortunio con la Roma nel finale di campionato.

Ore 7:40 – Mancini e Cristante, rinnovi fino al 2030: la Roma blinda due colonne

La Roma è pronta a blindare due dei protagonisti delle ultime stagioni. Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono sempre più vicini al rinnovo fino al 2030, una scelta fortemente voluta anche da Gian Piero Gasperini, che considera entrambi elementi fondamentali del progetto tecnico. Dopo una fase di stallo nei mesi scorsi, i dialoghi sono ripartiti e si avviano verso la fumata bianca. Per Mancini è previsto un ingaggio da circa 3,5 milioni più bonus, mentre Cristante dovrebbe firmare a cifre simili. (Il Messaggero)

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