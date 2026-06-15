CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 15 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Torna d’attualità il nome di Nkunku

La Roma non perde di vista Christopher Nkunku (28). Il francese potrebbe tornare d’attualità nelle prossime settimane come possibile rinforzo offensivo, con il club giallorosso che valuta diverse soluzioni per il reparto avanzato. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Soulé può partire: servono 40 milioni

Il futuro di Matias Soulé (23) appare sempre più lontano dalla Roma. Nonostante l’argentino sia ancora a bilancio per circa 20 milioni di euro, il club giallorosso spera di incassarne almeno 40 da una possibile cessione. Sul fantasista non ci sono soltanto Borussia Dortmund e Aston Villa: nelle ultime ore è cresciuto anche il forte interesse del Fenerbahce, con altri club turchi pronti a inserirsi nella corsa. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 9:10 – Robinio Vaz nei radar del Genoa

Il Genoa di Daniele De Rossi sta osservando con interesse Robinio Vaz (18). L’attaccante giallorosso, in uscita dalla Roma in prestito, è uno dei profili seguiti dal club rossoblù per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e resta nella lista degli obiettivi della società ligure. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 08:35 – Savona piace, ma c’è l’Atalanta

Nicolò Savona (23) è uno dei profili seguiti dalla Roma per rinforzare le corsie esterne. Sul giocatore, però, c’è anche il forte interesse dell’Atalanta, pronta a contendere ai giallorossi il laterale reduce da un infortunio al ginocchio. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…