Stadio Roma, svolta a Pietralata: via libera alla procedura accelerata

Arriva un’importante accelerazione per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Nella giornata odierna il commissario straordinario per UEFA Euro 2032, Massimo Sessa, ha firmato la prima ordinanza dedicata all’iter di approvazione dell’impianto presentato dalla società giallorossa.

Il provvedimento punta a velocizzare la procedura di valutazione e approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) relativo al nuovo stadio. L’impianto è stato inserito tra le opere di interesse strategico nazionale nell’ambito degli interventi collegati a Euro 2032. L’aspetto più rilevante riguarda i tempi. L’ordinanza, immediatamente efficace, riduce infatti a 90 giorni complessivi l’intero iter necessario per ottenere il provvedimento autorizzatorio unico, compresa la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Nel dettaglio, il cronoprogramma prevede:

5 giorni per la verifica della completezza della documentazione;

5 giorni per eventuali integrazioni da parte della Roma;

30 giorni per osservazioni pubbliche e verifiche tecniche;

30 giorni per ulteriori integrazioni e controdeduzioni;

10 giorni per la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi.

Si tratta di una riduzione significativa rispetto alla procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente, che può richiedere tempi superiori ai sei mesi per il rilascio del provvedimento autorizzativo. Con questa ordinanza vengono inoltre definite in maniera dettagliata competenze, passaggi procedurali e tempistiche dei soggetti coinvolti nel processo, oltre all’indizione della Conferenza dei Servizi decisoria. Un passaggio che rappresenta un’accelerazione concreta nell’iter amministrativo del nuovo stadio della Roma, uno dei progetti infrastrutturali più importanti previsti nella Capitale nei prossimi anni.

“L’avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro Stadio della Roma a Pietralata e per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna e sostenibile e pienamente integrata con il territorio”, ha commentato il sindaco Gualtieri. “È il frutto del serio lavoro svolto dall’Amministrazione in questi anni con un doppio passaggio in Assemblea Capitolina che ha consentito di definire e consolidare l’interesse pubblico dell’opera. Continueremo a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte per garantire tempi certi, massima trasparenza e rigorose valutazioni con l’obiettivo di cogliere le opportunità legate agli Europei del 2032 e di realizzare un’opera strategica per tutta la Capitale”.

Redazione Giallorossi.net