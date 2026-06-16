Calciomercato Roma, spunta Garnacho: proposto il talento del Chelsea

Velocità, qualità e capacità di saltare l’uomo. Sono queste le caratteristiche che Gian Piero Gasperini sta cercando per il nuovo attacco della Roma e non è un caso che il nome più caldo delle ultime settimane sia quello di Mason Greenwood.

Accanto agli obiettivi già noti, però, iniziano a emergere anche nuove opportunità di mercato. Secondo quanto riportato da Teleradiostereo, alcuni intermediari internazionali avrebbero proposto alla Roma il nome di Alex Garnacho, attaccante che potrebbe rappresentare una suggestione per il reparto offensivo giallorosso. Il giocatore, lo scorso anno, è stato ceduto dal Manchester United al Chelsea per una cifra vicina ai 52 milioni di euro, ma la sua esperienza ai Blues non ha rispettato le aspettative. Una stagione complicata che gli è costata anche l’esclusione dalla convocazione per il Mondiale.

Nonostante un rendimento al di sotto delle attese, Garnacho continua a essere considerato un talento di primo livello. Le qualità tecniche non sono mai state in discussione, mentre qualche perplessità riguarda soprattutto il carattere, spesso descritto come particolarmente impulsivo. Al momento si tratta di una proposta arrivata sul tavolo della dirigenza giallorossa, che continua a valutare diversi profili per rinforzare il reparto avanzato.

Fonte: Teleradiostereo