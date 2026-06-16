CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 16 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 10:30 – Fofana entra nella lista di Gasperini
La Roma segue con attenzione Malick Fofana (21), esterno offensivo del Lione. L’ala sinistra belga, che predilige partire da sinistra per accentrarsi sul destro, è uno dei profili individuati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo. Il suo nome si aggiunge a quelli già presenti sul taccuino di Gasperini per le corsie d’attacco. Piace anche Keito Nakamura (25) dello Stade de Reims. (Corriere dello Sport)
Ore 9:25 – Lo Strasburgo chiede 40 milioni per Moreira
La Roma ha effettuato un sondaggio nelle scorse settimane per Diego Moreira (21), esterno dello Strasburgo. Il club francese, però, ha fissato una valutazione molto elevata per il giocatore, chiedendo circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra che rende al momento la trattativa particolarmente complicata. (La Gazzetta dello Sport)
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Ore 8:00 – Tel guadagna posizioni per la fascia sinistra
Mathys Tel (21) torna a scalare le gerarchie del mercato della Roma. L’attaccante francese del Tottenham è uno dei profili seguiti con maggiore interesse per rinforzare la corsia sinistra offensiva. Gli arrivi di Savinho e Guirassy potrebbero infatti spingere De Zerbi ad aprire alla cessione del giocatore. (La Gazzetta dello Sport)
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