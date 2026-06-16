Roma, occhi in Francia per le fasce: Moreira e Merlin nel mirino

La Roma continua a scandagliare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne, e torna a guardare in Francia. Se l’attacco resta una priorità assoluta, la dirigenza giallorossa è al lavoro anche per individuare un nuovo esterno basso da inserire nella rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Secondo quanto riferito da Leggo, negli ultimi giorni il club capitolino avrebbe mosso passi concreti per Diego Moreira, 21 anni, esterno dello Strasburgo che piace per caratteristiche e prospettive di crescita. La Roma avrebbe infatti avviato i primi contatti con il club francese per approfondire la situazione del giocatore e valutarne la fattibilità dell’operazione. Non è però l’unico profilo seguito. Sul taccuino dei giallorossi ci sarebbe infatti anche Quentin Merlin, 24 anni, terzino sinistro del Rennes: per lui la scorsa stagione 36 presenze impreziosite da tre gol e sette assist.

Si tratta di due profili differenti ma accomunati dalla capacità di garantire spinta e dinamismo sugli esterni, caratteristiche considerate fondamentali nel sistema di gioco che Gasperini intende sviluppare a Roma. Il tecnico si affiderà all’intuito di D’Amico, con il ds che è già al lavoro per soddisfare le richieste del tecnico per la squadra del prossimo anno.

Fonte: Leggo