FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 16 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:25 – Julio Sergio: “Wesley resti un altro anno. Svilar una garanzia”

Julio Sergio ha elogiato Wesley e Mile Svilar nel corso di un’intervista a Radio Manà Manà Sport. L’ex portiere giallorosso ha sottolineato la crescita del brasiliano sotto la guida di Gasperini: “Ha sfruttato al meglio la fiducia dell’allenatore. Se arrivassero offerte da Real Madrid o Manchester City sarebbe difficile dire no, ma un altro anno a Roma potrebbe aiutarlo a consolidarsi ad altissimi livelli”. Parole importanti anche per Svilar: “Fa la cosa più importante per un portiere, para e porta punti. Ha fisico, personalità e ha capito subito cosa significa difendere la porta della Roma. Può ancora migliorare, ma ha già dimostrato di essere una garanzia”. (Radio Manà Manà Sport)

Ore 9:30 – Wesley già a Trigoria: obiettivo rientrare per il raduno

Archiviata la delusione per il Mondiale sfumato a causa dell’infortunio all’adduttore, Wesley è già tornato a Trigoria per accelerare il percorso di recupero. Il brasiliano sta lavorando per farsi trovare pronto all’inizio della preparazione estiva fissata per il 13 luglio, data in cui Gasperini riunirà la squadra al Fulvio Bernardini. L’obiettivo è recuperare completamente e iniziare la nuova stagione fin dal primo giorno di ritiro. (Corriere della Sera)

Ore 8:25 – Stadio, iter accelerato per Pietralata: autorizzazione entro 90 giorni

Arriva una spinta importante per il nuovo stadio della Roma. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha firmato la prima ordinanza dedicata al progetto di Pietralata, introducendo una procedura accelerata per il rilascio dell’autorizzazione unica e della Valutazione di impatto ambientale. Il nuovo iter prevede una durata massima di 90 giorni, contro i sei-nove mesi normalmente richiesti. La tabella di marcia è già stata fissata e culminerà con la Conferenza dei servizi decisoria, che dovrà chiudere il procedimento entro tempi molto più rapidi rispetto al passato. (Il Sole 24 Ore)

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