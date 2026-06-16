Calciomercato Roma, si allontana Summerville: costi e concorrenza, affare impossibile – VIDEO!

Crysencio Summerville si allontana definitivamente dalla Roma. L’esterno olandese del West Ham era stato accostato ai giallorossi nelle scorse settimane come possibile rinforzo per l’attacco di Gian Piero Gasperini, ma la pista non è mai realmente decollata.

A fare chiarezza è stato Matteo Moretto, secondo cui la Roma si era limitata a raccogliere informazioni sul giocatore senza però affondare il colpo. Il motivo è principalmente economico: tra valutazione del cartellino e richieste complessive dell’operazione, i costi sono stati ritenuti troppo elevati dalla dirigenza giallorossa. Un ostacolo che ha spinto il club a orientarsi su altri profili per il reparto offensivo, concentrando le proprie attenzioni su obiettivi considerati più sostenibili.

A rendere ancora più complicato qualsiasi tentativo si è aggiunta anche la concorrenza internazionale. Su Summerville si stanno infatti muovendo club con una capacità di spesa nettamente superiore a quella della Roma. In particolare, secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United sarebbe pronto a mettere sul tavolo addirittura 50 milioni di sterline per assicurarsi l’attaccante olandese. Una cifra che di fatto taglia fuori i giallorossi dalla corsa.

Per la Roma, dunque, il capitolo Summerville può considerarsi chiuso. Il club continua a lavorare per consegnare a Gasperini almeno due rinforzi offensivi di primo livello, ma l’esterno del West Ham non sembra più rientrare tra le opzioni concrete per l’estate giallorossa.



Redazione Giallorossi.net