Calciomercato Roma: la Fiorentina punta El Aynaoui e offre Dodò più soldi

Neil El Aynaoui finisce nel mirino della Fiorentina. Il centrocampista della Roma, protagonista con il Marocco al Mondiale, sarebbe uno dei nomi valutati dal club viola per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società toscana starebbe studiando una proposta importante per convincere la Roma a privarsi del giocatore. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodô, in una formula che consentirebbe ai viola di abbassare l’esborso economico e al tempo stesso offrire una contropartita tecnica gradita.

Al momento non risultano sviluppi concreti nella trattativa, ma l’interesse della Fiorentina conferma come El Aynaoui stia attirando attenzioni importanti dopo le prestazioni offerte con la maglia del Marocco. La Roma, dal canto suo, continua a lavorare sia sul mercato in entrata sia sulla gestione delle possibili uscite. Resta da capire quale sarà la posizione del club giallorosso davanti a eventuali offerte per il centrocampista.

Fonte: Calciomercato.it