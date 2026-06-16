Facebook RSS X

Calciomercato Roma: la Fiorentina punta El Aynaoui e offre Dodò più soldi

8
757

Neil El Aynaoui finisce nel mirino della Fiorentina. Il centrocampista della Roma, protagonista con il Marocco al Mondiale, sarebbe uno dei nomi valutati dal club viola per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società toscana starebbe studiando una proposta importante per convincere la Roma a privarsi del giocatore. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodô, in una formula che consentirebbe ai viola di abbassare l’esborso economico e al tempo stesso offrire una contropartita tecnica gradita.

LEGGI ANCHE – Nottata da incubo per El Aynaoui: sequestrato e derubato in casa da una banda di malviventi

Al momento non risultano sviluppi concreti nella trattativa, ma l’interesse della Fiorentina conferma come El Aynaoui stia attirando attenzioni importanti dopo le prestazioni offerte con la maglia del Marocco. La Roma, dal canto suo, continua a lavorare sia sul mercato in entrata sia sulla gestione delle possibili uscite. Resta da capire quale sarà la posizione del club giallorosso davanti a eventuali offerte per il centrocampista.

Fonte: Calciomercato.it

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedente“ON AIR!” – Righetti: “Venderei sia Soulè che Konè, El Aynaoui mi offre molto di più”, Nardo: “Celik al Mondiale senza contratto, che rischio”, Magliaro: “Stadio? Ricorsi pure sugli starnuti, mi chiedo chi li finanzia”

8 Commenti

  5. Il centrocampista marocchino è forte e sta bene a Roma. Dodò l’anno prossimo mi sembra andrà a scadenza e non vuole rinnovare. il marocchino è titolare della propria nazionale e ha sempre ben figurato nelle sue apparizioni in nazionale.

  9. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome

Facebook RSS X
Giallorossi.net è una testata giornalistica iscritta al n. 124/2021 del Registro Stampa del Tribunale di Roma, 23 giugno 2021.

Change privacy settings