Calciomercato Roma: la Fiorentina punta El Aynaoui e offre Dodò più soldi

Neil El Aynaoui finisce nel mirino della Fiorentina. Il centrocampista della Roma, protagonista con il Marocco al Mondiale, sarebbe uno dei nomi valutati dal club viola per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società toscana starebbe studiando una proposta importante per convincere la Roma a privarsi del giocatore. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto 15 milioni di euro più il cartellino di Dodô, in una formula che consentirebbe ai viola di abbassare l’esborso economico e al tempo stesso offrire una contropartita tecnica gradita.
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Al momento non risultano sviluppi concreti nella trattativa, ma l’interesse della Fiorentina conferma come El Aynaoui stia attirando attenzioni importanti dopo le prestazioni offerte con la maglia del Marocco. La Roma, dal canto suo, continua a lavorare sia sul mercato in entrata sia sulla gestione delle possibili uscite. Resta da capire quale sarà la posizione del club giallorosso davanti a eventuali offerte per il centrocampista.
Fonte: Calciomercato.it
Carnevale?
Non credo nemmeno a questa trattativa. ElA titolare della prossima stagione con Pisilli nella rotazione.
si poi restiamo con cristante e pisilli e lottiamo x il 7 /ottavo posto una pena
da fare subito prima che ci ripensano
Il centrocampista marocchino è forte e sta bene a Roma. Dodò l’anno prossimo mi sembra andrà a scadenza e non vuole rinnovare. il marocchino è titolare della propria nazionale e ha sempre ben figurato nelle sue apparizioni in nazionale.
hanno preso ispirazione dal pacchetto frattesi più soldi
Facciamo che ci prendiamo Dodo e basta?
Gli piacerebbe ahahah un giocatore pagato 25 mo lo rivendono l’ anno dopo a 15
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.