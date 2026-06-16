“ON AIR!” – Righetti: “Venderei sia Soulè che Konè, El Aynaoui mi offre molto di più”, Nardo: “Celik al Mondiale senza contratto, che rischio”, Magliaro: “Stadio? Ricorsi pure sugli starnuti, mi chiedo chi li finanzia”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non sono contrario ai rinnovi di contratto: i rinnovi vanno fatti a cifre ragionevoli e adeguate ai valori attuali dei calciatori. Celik lo rinnoverei ma a due milioni, non a tre e tantomeno a quattro. Se dai quattro milioni a Celik, Malen va lì e ti dice che ne vuole otto. Io sono contro lo sperpero di denaro, non contro il rinnovo di Celik. Mi fido di Gasperini, se vuole trattenere Dybala e Pellegrini va bene, ma poi devi prendere due titolari veri tipo Greenwood e Summerville. Mi sembra difficile chiedere 40 milioni per Soulè e spenderne 45 per Greenwood, mi sembra una differenza troppo esigua…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma vincesse lo scudetto e la Lazio retrocedesse nella stessa stagione smetterei di fare questo lavoro, perchè non avrei più niente da chiedere…”

Fernando Magliaro (Rete Sport): “La realizzazione dell’intero progetto stadio costerà intorno al miliardo e tre, ma produrrà circa tre miliardi e trecento milioni di euro…Più o meno per la fine di gennaio ci sarà la fine della gara di appalto, poi si potrà partire. Con i tempi siamo molto compressi, ma in linea con le previsioni delle tempistiche della Uefa. L’inizio del lavori potrebbe essere marzo 2027. La Roma stima due anni e mezzo, massimo tre per la costruzione di tutto quanto. Se si parte con la prima pietra nel giugno 2027, a giugno 2030 potrebbe essere completato. I ricorsi al Tar? La nomina del commissario dovrebbe essere una garanzia di maggiore superamento di problematiche del genere. Io penso che verranno presentati ricorsi pure sugli starnuti…mi chiedo chi paga, so quanto costano ricorsi del genere, sono tanti soldi, evidentemente ci sono fonti di finanziamento…”

Lorenzo Pes (Radio Radio): “La Roma ha scelto di chiudere il discorso del settlement agreement al 30 giugno, Gasp non ha voglia di passare un altro anno di sacrificio. Ovviamente non è che finisce il FPF, finisce l’accordo con la Uefa e finiranno alcune restrizioni, ma alcune regole rimarranno. Quello che serve è una cessione importante, il nome che trova conferme è quello di Soulè: c’è il Borussia, c’è il Fenerbahce, ci sono squadre in Arabia. E poi vedremo se ci saranno offerte per Ziolkowski o per Ghilardi, perchè Gasperini non vuole toccare il terzetto Ndicka-Mancini-Hermoso. Al momento l’idea della Roma per risolvere le plusvalenze è Soulè più altri…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “E’ abbastanza incredibile la scelta di Celik: affrontare un mondiale senza contratto è un rischio incredibile. Un incidente grave può capitare, basta un piede messo male….se ti fai male e stai fuori sei mesi, poi chi te lo fa poi il contratto. O Celik è stra-sicuro di firmare, e c’è un accordo solidissimo con la Roma o con un altro club, oppure è una situazione del tutto anomala…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Svilar non si tocca, deve restare incatenato a Trigoria. Chi venderei? Io venderei sia Konè che Soulè, tutti e due. Se devo scegliere tra i due, cederei più Konè di Doulè, perchè forse mi può portare più spicci, più soldi. Sono entrambi facilmente rimpiazzabili, per me non sono due punti fermi della Roma. El Aynaoui come repertorio mi offre molto più di Konè come capacità di inserimento, di tiro, di palleggio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala? L’importante è che ci sioa la voglia di continuare insieme. Il rapporto si è consoplidato nel tempo nonostante le presenze limitate. C’è necessità di mantenere i calciatori più forti perchè il prossimo biennio deve essere decisivo, devi provare a vincere…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Dybala dovrebbe andare di corsa in sede e firmare il rinnovo in bianco dopo gli ultimi due anni. La Roma gli sta dando un ‘altra possibilità, gli sta offrendo 2,8 milioni, che non sono mica bruscolini. Al di là della bravura di Dybala, sono più sicuri i soldi che gli offre la Roma che le prestazioni offerte dal calciatore. Dybala dovrebbe rendersi conto dell’età che ha, e dovrebbe ringraziare la Roma che ancora gli fa i contratti. Sennl vai in Argentina…e come mai non ci vai in Argentina?…”

Redazione Giallorossi.net