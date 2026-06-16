Calciomercato Roma: accordo raggiunto tra Koné e l’Arsenal. D’Amico chiede 50 milioni

Il Mondiale può diventare il palcoscenico ideale per aumentare ulteriormente il valore di Manu Koné, ma il futuro del centrocampista francese potrebbe iniziare a prendere forma già nelle prossime settimane. Mentre la Roma continua la corsa alle plusvalenze richieste dall’UEFA entro il 30 giugno, il nome dell’ex Borussia Mönchengladbach resta tra quelli maggiormente attenzionati sul mercato internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’Arsenal ha deciso di accelerare sul giocatore e avrebbe già compiuto un passo importante: trovare un’intesa con l’entourage del francese. I Gunners si sarebbero infatti mossi direttamente con i rappresentanti di Koné, ottenendo rapidamente l’accordo con il centrocampista. Un dettaglio tutt’altro che secondario, perché di fatto spiana la strada alla seconda fase dell’operazione: la trattativa con la Roma.

Il club inglese starebbe infatti valutando tempi e modalità per presentare un’offerta ritenuta adeguata a Tony D’Amico e alla dirigenza giallorossa. La situazione è diversa rispetto a quella vissuta con l’Atletico Madrid. Un mese fa il club spagnolo aveva messo sul tavolo una proposta che, bonus inclusi, sfiorava i 45 milioni di euro, ma Koné aveva respinto la destinazione. Il centrocampista continua infatti a coltivare il sogno di un ritorno in Francia, con il Paris Saint-Germain che rappresenta la meta preferita.

L’interesse dell’Arsenal, però, è concreto e la disponibilità del giocatore apre scenari nuovi. La Roma, dal canto suo, non considera Koné incedibile ma valuta il suo cartellino non meno di 50 milioni di euro, cifra che garantirebbe una plusvalenza fondamentale nella corsa agli obiettivi fissati dal settlement agreement. Per questo motivo le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive.

Fonte: Corriere della Sera