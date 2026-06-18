“ON AIR!” – Corsi: “La Roma è convinta di prendere Greenwood”, Petruzzi: “Per me è fatta”, Pes: “Fatti concreti dalla prossima settimana”, Orsi: “Vado controcorrente: terrei Soulè”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma riceverà una multa complessiva di 6 milioni per il bilancio al 2025, una sanzione valutata positivamente dalla società perchè è stato riconosciuto il percorso virtuoso e questo lascia ben sperare per la chiusura al 30 giugno prossimo. La stessa cosa non è riuscita al Marsiglia e questo ci cambia perchè sono sempre più costretti a vendere Greenwood. Loro sicuramente vogliono vendere e la Roma comprare, ma non c’è ancora accordo sulla cifra: loro chiedono 55 milioni, la Roma a quella cifra non ci arriva, ma un’asta al momento non c’è e questo mette la Roma in una posizione di vantaggio…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Toccando ferro, secondo me per Greenwood è fatta. Non puoi non sfruttare questa opportunità…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Se la Roma comprasse Greenwood entro l’inizio del ritiro sarei ovviamente contento, sarebbe un segnale importante, di un club che vuole ambire alle prime tre posizioni in classifica. Però spero che non si resti fermi a Greenwood, che sul mercato non si sia bloccati solo su quel nome, ma che il club si muova anche su altri obiettivi…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Sul piano delle cessioni, la prima speranza della Roma è di sistemare le situazioni secondarie, che sommate comunque potrebbero offrire al club una valvola d’ossigeno importante. Ma più che Soulè, sul quale per ora gli agenti sono stati chiarissimi sostenendo che si è fermi da giorni solo a delle manifestazioni d’interesse, mi risulta che nelle scorse ore la situazione di Konè sia cambiata. Gli agenti del francese infatti hanno riferito alla dirigenza romanista che potrebbero portare entro il 30 giugno un’offerta di un club importante, tra i 35 e i 40 milioni. Non si tratterebbe dell’Inter o dell’Arsenal, ma di un’altra società europea…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La Roma è convinta di prendere Greenwood, ma non vorrei che dopo quel colpo ci si assesti un po’ sulle altre cose…Io credo che se rimangono Cristante ed El Aynaoui come titolari a centrocampo non si va da nessuna parte. Al di là del fatto che Cristante fa le famose partite da sei, ed El Aynaoui qualche bella partita la fa, in quel ruolo servono giocatori che fanno 45 partite da vincenti. Il Napoli ha McTominay e Anguissa, ma anche Lobotka, giocatori continui ma anche tecnici. Cristante sarà sempre da 6, El Aynaoui ha i piedi, ma ti fa 40 partite ad alto livello? Io non ce lo vedo, lo vede bene in panchina. Come titolari a centrocampo ti serve gente forte…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I numeri della Roma sono andati migliorando, e nel dialogo con la Uefa è qualcosa di molto positivo. All’opposto il Marsiglia, che se non rientra nei parametri rischia l’esclusione dalle coppe europee. La multa della Roma è relativa al bilancio 2024-2025, quindi ora bisognerà comunque realizzare plusvalenze e poi l’anno prossimo vedremo se si pagherà un’altra sanzione. La stangata al Marsiglia ti aiuta per Greenwood, lì la situazione è al limite, loro hanno urgenza di vendere. La prossima settimana, quella dal 22 al 30, ci saranno cose più concrete…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Mourinho non era assolutamente bollito. A me non era simpatico e come allenatore non era il mio modello, ma dirgli bollito significa non capire nulla. E’ uno degli uomini più brillanti che abbia mai conosciuto in vita mia… Mercato? La Roma è in una fase dove tutto il focus è sulle uscite. Si sta lavorando in questa direzione, bisogna portare queste plusvalenze. Inizialmente la cifra da fare era di 110 milioni, ora si è abbassata intorno ai 60. Con tutte le operazioni minori puoi arrivare a 20, forse 30, ma poi un pezzo grosso dovrai cederlo: Konè o Soulè. Ndicka? Gasperini non vuole cederlo, ma l’Inter potrebbe sciacallare offrendo il 29 giugno una cifra bassa, con la Roma che quel giorno potrebbe essere in difficoltà e rischia di doverlo cedere…io non credo, ma queste cose succedono nel mondo del calcio…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “L’eventuale cessione di Soulè sta passando sotto traccia, del tipo “vendono Soulè, vabbè, chissene frega…”, ma per me è un ragazzo che il meglio lo deve ancora far vedere. Secondo me è più forte di quanto abbiamo visto. E se proprio ci dobbiamo rinunciare, spero che arrivi qualcun altro al suo posto oltre a Greenwood…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me il Marsiglia farebbe bene a tenersi Greenwood. Io non escludo che il Marsiglia, che non giocherà la Champions, possa accettare di restare fuori dalle coppe con un anno e non smantellare la squadra, con la prospettiva di essere comunque competitivo, perché il campionato francese è fatto di squadre che puntano più al mercato in uscita. Bisogna sperare che il calciatore abbia voce in capitolo: se decide di andare via, allora una soluzione si trova…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io vado controcorrente…secondo me Soulé è forte. Io me lo terrei Soulè, che per me è un giocatore forte e adatto al gioco di Gasperini. Io me lo tengo, e i 50 milioni di Greenwood li spendo da un’altra parte. Poi adesso comanda Gasperini e lui vuole Greenwood, però queste sono le spese folli italiane che vai a inserire un giocatore a spese folli quando hai in casa un giocatore che non dico che è uguale ma hai la sicurezza di conoscerlo…”

Redazione Giallorossi.net