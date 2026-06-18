CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 18 giugno 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Faticanti alla Juventus, incasso per la Roma

Arriva un piccolo contributo alle casse giallorosse dall’operazione Giacomo Faticanti (21). La Juventus ha infatti esercitato il diritto di riscatto concordato con il Lecce per circa un milione di euro e, grazie agli accordi stipulati al momento della cessione, alla Roma spetteranno 350 mila euro. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – L’Inter torna a monitorare Ndicka

Evan Ndicka (26) è nuovamente tra i profili seguiti dall’Inter. Il difensore della Roma era già stato valutato dai nerazzurri nei mesi scorsi e potrebbe tornare d’attualità qualora Alessandro Bastoni dovesse lasciare Milano. Al momento non risultano trattative concrete tra i club, ma il centrale ivoriano resta uno dei nomi monitorati dalla dirigenza interista. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Avellino su Lulli, il difensore dice sì

L’Avellino punta Emanuele Lulli (18). Il club irpino avrebbe due nomi nel mirino per rinforzare la fascia destra e uno dei due sarebbe quello del calciatore di proprietà della Roma, che avrebbe già dato la propria disponibilità per il trasferimento. (Corriere dello Sport)

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