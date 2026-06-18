FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 18 giugno 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Sabatini sogna Salah: “Rivederlo alla Roma sarebbe gratificante”

Negli ultimi giorni il nome di Mohamed Salah è stato nuovamente accostato alla Serie A, con Roma e Juventus tra le possibili destinazioni. Al momento, però, l’ipotesi di un ritorno in giallorosso appare piuttosto lontana. A commentare lo scenario è stato Walter Sabatini, il dirigente che portò l’egiziano nella Capitale: “Portare un giocatore di quel livello dalla Premier League alla Serie A è molto difficile, ma sarebbe una cosa piacevole e gratificante rivederlo magari alla Roma”. (La Stampa)

Ore 8:00 – Rinnovo Pellegrini, fumata grigia

Proseguono i contatti tra la Roma e Lorenzo Pellegrini per il rinnovo di contratto. La situazione è più complessa rispetto a quelle di Celik e Mancini, ma i segnali restano incoraggianti. Il capitano vuole continuare la sua avventura in giallorosso e la sua volontà coincide con quella di Gian Piero Gasperini, che considera il numero 7 un elemento fondamentale sia dal punto di vista tecnico sia per il peso all’interno dello spogliatoio. Non c’è ancora la fumata bianca ma a Trigoria prevale l’ottimismo. (Corriere dello Sport)

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