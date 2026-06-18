Retroscena Angelino: dal colloquio con Gasp all’assalto del Betis

Il futuro di Angelino torna in discussione. L’esterno spagnolo sembrava destinato a ripartire dalla Roma anche nella prossima stagione, forte della fiducia ricevuta da Gian Piero Gasperini, ma il mercato potrebbe cambiare nuovamente gli scenari.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, al termine dell’ultima giornata di campionato contro il Verona il tecnico giallorosso si era intrattenuto a lungo con Angelino. Un colloquio significativo, interpretato come un segnale di fiducia e come un appuntamento fissato direttamente al raduno di luglio. Un gesto particolarmente apprezzato dal giocatore, e che aveva avvicinato lo spagnolo alla permanenza.

Nelle ultime ore, però, si è mosso il Betis Siviglia. Il club andaluso avrebbe chiesto informazioni sull’esterno giallorosso, andando oltre il semplice sondaggio esplorativo e avviando i primi contatti con la Roma. La società capitolina non considera Angelino incedibile e sarebbe disposta a valutare un’eventuale operazione. Resta da capire quale potrebbe essere la formula dell’affare: sul tavolo ci sono sia l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo sia quella di un prestito.

Fonte: Corriere della Sera