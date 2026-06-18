Roma, rivoluzione nel settore giovanile: arriva Margiotta, Conti dice no al ruolo di traghettatore

La Roma si prepara a voltare pagina anche nel settore giovanile. Dopo una stagione che non ha portato i risultati sperati, il club giallorosso sta lavorando a una profonda riorganizzazione del vivaio, con l’obiettivo di rilanciare un comparto considerato strategico per il futuro.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’annata si è chiusa con più ombre che luci. A pesare è stata soprattutto l’eliminazione della Primavera ai playoff Scudetto contro il Bologna, un epilogo che ha lasciato aperte diverse riflessioni anche sul futuro della guida tecnica. Al di là dei risultati sul campo, a Trigoria non è passata inosservata nemmeno la difficoltà nel portare giovani stabilmente in prima squadra. Nel corso della stagione hanno trovato spazio soltanto Arena, autore anche di un gol contro il Torino, oltre a Romano e Della Rocca, impiegati in Europa League.

Per rilanciare il progetto, la Roma avrebbe individuato in Massimo Margiotta il profilo destinato a guidare la nuova fase del settore giovanile. L’ex Verona, vicino al nuovo direttore sportivo Tony D’Amico, avrebbe superato la concorrenza di Frara e Angeloni. Quest’ultimo era particolarmente apprezzato dalla società, ma la Fiorentina non avrebbe aperto alla sua partenza. Tra i progetti futuri c’è anche la creazione dell’Under 23, un modello già adottato da diverse società italiane. L’obiettivo dei Friedkin sarebbe quello di far partire la seconda squadra entro due anni. Restano però da superare alcuni ostacoli, a partire dai costi dell’operazione, stimati tra i 6 e gli 8 milioni di euro, e dalla necessità di individuare un impianto idoneo per le gare ufficiali.

Il cambiamento più significativo riguarda però una figura storica del mondo giallorosso. Dopo mezzo secolo di legame con la Roma, Bruno Conti è pronto a lasciare Trigoria. I Friedkin hanno tentato fino all’ultimo di trattenerlo, proponendogli un ruolo di affiancamento a Margiotta durante la fase di transizione. Una proposta che Marazico avrebbe ringraziato, senza però cambiare la propria decisione. Si chiuderebbe così un capitolo lungo cinquant’anni della storia romanista, mentre la Roma prova a costruire il futuro del proprio vivaio.

Fonte: Il Messaggero